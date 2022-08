La fondation Ethereum indique clairement que la fusion n’améliorera pas les frais et le débit

Mercredi, la Fondation Ethereum a annoncé que The Merge ne réduirait pas les frais onchain car la transition extrêmement attendue de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoW) est actuellement dans vingt-neuf jours. Au milieu de la mise à jour The Merge de la Fondation Ethereum, tout au long du mois dernier, les prix du réseau Ethereum ont écrit un certain nombre des frais onchain les plus bas depuis 2020.

La Fondation Ethereum précise que “les frais de gaz sont un produit de la demande du réseau” – La fusion ne modifie pas considérablement les paramètres qui influencent directement la capacité ou le débit du réseau

La Fondation Ethereum a besoin que le grand public garde à l’esprit que si The Merge peut passer de captif à PoS, les hypothèses selon lesquelles les frais peuvent baisser sont fausses. La déclaration était accessoire à la définition et aux grandes lignes de la fondation de The Merge hébergées sur ethereum.org.

La page a été mise à jour à plusieurs reprises et la dernière mise à jour a eu lieu le 16 août 2022. Les développeurs d’Ethereum devraient se réunir pour une réunion le 18 août 2022.

“Les frais de gaz sont un produit de la demande du réseau par rapport à la capacité du réseau”, explique le plan récemment mis à jour du site Web. “La fusion déconseille l’utilisation de la preuve de travail, passant à la preuve de participation pour accord, mais ne modifie pas considérablement les paramètres qui influencent directement la capacité ou la sortie du réseau.”

Bien que les frais de transaction sur Ethereum ne changent pas une fois The Merge, les utilisateurs de l’agence des Nations Unies ont besoin de frais moins élevés pour pouvoir tirer parti des solutions de mise à l’échelle de la couche 2 (L2) et rester en place pour de nombreuses mises à niveau d’Ethereum. Après The Merge, Ethereum peut implémenter The Surge, The Verge, The Purge et éventuellement The Splurge.

The Surge vise à aider à améliorer la mise à l’échelle en investissant dans des rollups sans connaissance (ZK-rollups) via des techniques de sharding. La transition The Verge d’Ethereum peut appliquer des arbres Verkle afin d’atteindre l’apatridie en exploitant la mise à niveau de la preuve Merkle. même si les frais ne seront pas réduits rapidement, les frais onchain d’Ethereum sont au plus bas depuis 2020.

Au moment de la rédaction du 17 août, les statistiques de bitinfocharts.com montrent que les frais de réseau courants sont actuellement de 0,0012 éther ou 2,28 $ par transfert. Le chasseur de gaz d’Etherscan.io est encore plus bas, montrant des frais élevés d’environ vingt-deux gwei ou 0,85 $ par transaction.

Une vente sur le marché Opensea coûte 2,90 $, un swap Uniswap est de 7,47 $, le transfert associé d’un lien de type ERC20 (USDT) est de 2,19 $ par transfert mercredi. Les frais L2 sont les plus bas sur Loopring et Zksync car les prix varient entre 0,04 $ et 0,06 $ pour envoyer de l’éther.

La publication Ethereum Foundation indique clairement que la fusion n’améliorera pas les frais et le débit est apparue pour la première fois sur BTC Wires.