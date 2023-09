La Fondation du prix Nobel invite à nouveau la Russie et la Biélorussie à la cérémonie de Stockholm

Commentez cette histoire Commentaire

Les ambassadeurs de la Russie et de son alliée la Biélorussie seront à nouveau invités aux cérémonies du prix Nobel, une décision qui a suscité des critiques à Kiev après que les deux pays ont été exclus l’année dernière en raison de la guerre du Kremlin contre l’Ukraine. La Fondation Nobel a déclaré que les ambassadeurs de tous les pays représentés diplomatiquement en Suède et en Norvège seraient invités aux cérémonies de remise des prix cette année. Des cérémonies ont lieu à Stockholm et à Oslo.

« Les réalisations reconnues par le prix Nobel nécessitent l’ouverture, l’échange et le dialogue entre les peuples et les nations », a déclaré la fondation dans un communiqué, ajoutant qu’elle « aimerait adresser ce message à tout le monde, même à ceux qui ne partagent pas cette vision ». valeurs du prix Nobel.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a répondu vendredi en appelant la Fondation Nobel « à soutenir les efforts internationaux visant à isoler la Russie et la Biélorussie ». La « décision de revenir aux affaires comme d’habitude » ne ferait que renforcer un « sentiment d’impunité » au Kremlin, a-t-il ajouté.

« Très probablement, le jour où l’ambassadeur de Russie portera un joli costume dans la salle de concert de Stockholm, l’armée russe commettra un autre crime de guerre sur les territoires ukrainiens occupés », a-t-il écrit.

Cinq des six prix Nobel sont décernés chaque année lors de cérémonies à Stockholm, tandis que le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. La fondation privée qui gère les prix invite généralement les ambassadeurs à la cérémonie qui a lieu le 10 décembre, jour anniversaire de la mort de l’industriel Alfred Nobel.

Des défenseurs des droits humains en Ukraine, en Russie et en Biélorussie remportent le prix Nobel

La Fondation Nobel a exclu l’année dernière les représentants de Moscou et de Minsk, affirmant qu’elle « suivrait la politique diplomatique suédoise et européenne consistant à ne pas inviter la Russie et la Biélorussie en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

Dans un revirement cette année, Vidar Helgesen, directeur exécutif de la Fondation Nobel, a déclaré qu’il était « clair que le monde est de plus en plus divisé en sphères, où le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents est réduit ».

« Pour contrer cette tendance, nous élargissons désormais nos invitations à célébrer et à comprendre le prix Nobel et l’importance de la science libre, de la culture libre et des sociétés libres et pacifiques », a-t-il ajouté.

Critiques De cette décision, il est souligné qu’un tribunal biélorusse a condamné ces derniers mois le militant des droits de l’homme Ales Bialiatski, l’un des lauréats du prix Nobel de la paix de l’année dernière, à 10 ans de prison.

La Biélorussie condamne le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski à 10 ans de prison

Bialiatski a partagé le prix Nobel de la paix 2022 avec le Centre ukrainien pour les libertés civiles, qui travaille à documenter les crimes de guerre présumés commis par la Russie, et avec le groupe russe de défense des droits humains Memorial.

Le service de presse de la Fondation Nobel a indiqué vendredi dans un courrier électronique que les lauréats seraient annoncés et les invitations envoyées en octobre. Il a indiqué que la tradition est d’inviter tous les ambassadeurs à la cérémonie de remise des prix, alors que seuls les ambassadeurs des pays qui ont des lauréats cette année-là assistent au banquet.

La déclaration de la fondation fait suite à une annonce du Comité international olympique selon laquelle la Russie et la Biélorussie ne recevraient pas d’invitations formelles aux Jeux de 2024 à Paris, même si les athlètes des deux pays pourraient concourir en tant qu’indépendants.

Le CIO déclare qu’il n’invitera ni la Russie ni la Biélorussie aux JO de Paris

Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’invitation de la Fondation Nobel à tous les ambassadeurs signifiait également qu’un représentant de l’Iran, exclu l’année dernière, pourrait assister à la cérémonie en décembre.

Téhéran a déclaré en juillet que malgré la nomination d’un nouvel ambassadeur en Suède, il s’abstenir d’envoyer le diplomate à ce poste, pour protester contre l’incendie d’un Coran devant une mosquée de Stockholm, au milieu d’une série d’incidents profanant le livre le plus saint de l’Islam.

Tout comme la Russie et la Biélorussie, la Fondation Nobel avait exclu Téhéran de la cérémonie de 2022 en raison de ce qu’elle a décrit comme « une situation grave et croissante » dans le pays au cours de la répression de plusieurs mois de manifestations en Iran contre des griefs, notamment la discrimination sexuelle et la négligence économique.