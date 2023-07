La Fondation du district 300 organisera une collecte de fonds annuelle pour une sortie de golf à Randall Oaks – Shaw Local

La Fondation du district 300 invite le public à assister à sa collecte de fonds annuelle Golf Outing and Pig Roast le vendredi 21 juillet au Randall Oaks Golf Club à West Dundee. La collecte de fonds de cette année célébrera l’excellence en éducation.

Il s’agit de la seule collecte de fonds de la fondation ouverte à toute la communauté. Découvrez les meilleurs parcours publics avec une journée de golf ou participez à un dîner et courez la chance de gagner des prix de tombola.

Plusieurs forfaits de golf et prix donnés par des entreprises de la communauté seront disponibles lors du tirage. Tous les dons et parrainages aideront à financer des salles de classe locales et des subventions éducatives à l’échelle du district, qui offrent aux étudiants des expériences et des opportunités d’enrichissement.

Pour vous inscrire à une journée de golf ou à un souper seulement, visitez d300foundation.org et rendez-vous sur la page des événements.