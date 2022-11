La Fondation du Collège Kishwaukee annonce les récipiendaires des prix Distinguished Alumni Award – Shaw Local

MALTE – La Kishwaukee College Foundation a annoncé les lauréats du Distinguished Alumni Award 2022.

John et Jenny Hall ont reçu le prix lors du gala annuel de la Kishwaukee College Foundation le 5 novembre, selon un communiqué de presse

Le prix honore les anciens élèves établis qui ont fait preuve de service ou de contributions exceptionnelles au sein de la communauté de Kishwaukee.

John Hall est diplômé de DeKalb High School en 1999 et a fréquenté le Kishwaukee College pour le prochain chapitre de son éducation. Jenny Hall a commencé ses études supérieures dans un collège privé, puis a été transférée au Kishwaukee College un an plus tard. Le couple s’est rencontré alors qu’il fréquentait le Kishwaukee College.

Après avoir obtenu son diplôme, John a rejoint Area Erectors et travaille pour l’entreprise dans les ventes et la gestion de projets. Il a ensuite été entraîneur adjoint de l’équipe masculine de football du Kishwaukee College de 2011 à 2013.

Après avoir été entraîneur, John s’est impliqué dans des programmes de soccer régionaux, où il a vu de nombreux athlètes recrutés pour jouer dans des équipes semi-professionnelles situées à l’extérieur de la région. Voyant une opportunité de créer un club dans leur communauté, John a demandé l’avis de Jenny.

En 2016, le couple a travaillé avec des partenaires de la région pour créer une équipe semi-professionnelle afin de rassembler la communauté locale à travers le football et a lancé DeKalb County United en 2017.

En 2022, les deux principaux clubs de football pour jeunes de la région ont rejoint DKCU pour créer la DKCU Academy. L’académie propose un parcours complet de développement des joueurs allant du football des jeunes de moins de huit ans au collège, semi-professionnel et au-delà.

Pour information, visitez kish.edu/fondation.