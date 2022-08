La Fondation du Collège des amis du comté de McHenry élit de nouveaux dirigeants – Shaw Local

La Friends of McHenry County College Foundation a récemment ajouté quatre nouveaux administrateurs à son conseil d’administration.

Parmi eux, Erin Boerman, responsable des ressources humaines chez Snap-on ; Richard Payson, directeur des finances à la retraite chez Con-Agra Foods; Christopher Schmidt, directeur principal du marketing chez Stryker Medical ; et Laurie Retzlaff, vice-présidente à la retraite des ressources humaines du groupe State Bank, selon un communiqué de presse.

La fondation a également élu de nouveaux dirigeants pour l’année scolaire 2022-23.

Steve Rankins, vice-président senior de Fifth Third Bank, sera président du conseil d’administration avec John Schuette de Schuette Food Consulting en tant que vice-président, Ann Shirk de la Foglia Family Foundation en tant que secrétaire et Gob Getty, directeur financier d’American Community Bank et Trust, en tant que trésorier.

Chaque membre du conseil est élu pour un mandat de trois ans et peut servir un mandat supplémentaire de trois ans par la suite. Après deux mandats consécutifs, les membres du conseil sont priés de quitter le conseil pour un an. Ils peuvent ensuite revenir au conseil d’administration pour deux autres mandats consécutifs.

Toujours lors de sa réunion du conseil d’administration du 8 juin, la fondation a remercié les administrateurs sortants Bobbi Baehne et Mike Klingenberg, qui ont siégé au conseil pendant six ans et ont apporté des contributions importantes à la croissance et au développement de la fondation au cours de leurs mandats, selon le communiqué.