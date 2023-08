La Fondation de l’hôpital Elmhurst organisera une affaire d’automne annuelle – Shaw Local

Le 19e gala annuel Autumn Affair de la Elmhurst Memorial Hospital Foundation aura lieu le 16 septembre au Four Seasons Hotel Chicago, 120 E. Delaware Place, Chicago.

L’événement débutera à 18 h avec un cocktail et un encan silencieux, suivi d’un dîner, d’un encan en direct avec le commissaire-priseur Jim Miller et d’une danse avec de la musique fournie par The DJ Firm.

The Autumn Affair est la plus grande collecte de fonds de la fondation de l’année et soutient les programmes et services de l’hôpital Elmhurst qui ont un impact direct sur les patients. Le produit de l’événement soutiendra l’excellence de la gamme de services du service d’urgence de l’hôpital Elmhurst pour répondre aux besoins croissants des patients qu’il dessert, a déclaré un communiqué de presse.

Une variété d’opportunités de parrainage sont disponibles, des tables de 10 ou des billets individuels peuvent être achetés, et les particuliers et les entreprises peuvent faire don d’articles pour les enchères silencieuses et en direct. De plus, le gala mettra en vedette un dessin Golden Ticket, un tirage au sort du vin et une grande variété d’expériences uniques, notamment des voyages, des sports et des repas.

Pour plus d’informations sur l’achat de billets, devenir un sponsor ou donner des articles pour les enchères, visitez www.EMHFoundation.org/autumnaffair ou contactez la fondation au 331-221-0388.