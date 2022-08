La fondation de Brad Pitt conclut un accord sur les maisons de Louisiane

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fondation Make It Right de Brad Pitt a conclu mardi un règlement de 20,5 millions de dollars sur les maisons de Louisiane.

L’avocat de la Nouvelle-Orléans du Times-Picayune a rapporté mercredi que chacun des 107 propriétaires du programme sera éligible pour recevoir 25 000 $ en remboursement des réparations précédentes des maisons de mauvaise qualité, en attendant l’approbation du juge.

Pitt a fondé l’entreprise en 2007 avec l’aide d’architectes primés deux ans après que l’ouragan Katrina a dévasté la ville et emporté essentiellement ce qui allait devenir l’enclave Make It Right.

La fondation a commencé à construire les maisons en 2008, érigeant finalement 109 maisons qui ont permis aux résidents de retourner dans le quartier qu’ils appelaient chez eux avant que la tempête ne frappe. Les habitations avant-gardistes ont été saluées comme étant à l’épreuve des tempêtes, alimentées à l’énergie solaire, hautement isolées et «vertes».

LA FONDATION BRAD PITT FACE À UN PROCÈS POUR LA DÉGRADATION DES MAISONS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Les maisons étaient au prix de 150 000 $ pour les résidents qui ont reçu un financement de réinstallation, des subventions gouvernementales et des dons de la fondation elle-même. L’association, cependant, n’a jamais atteint son objectif de construire 150 maisons.

Au début, Pitt et sa fondation ont été félicités, mais 10 ans plus tard, de nombreuses résidences se plaignent de porches affaissés, de bois moisi et de toits qui fuient.

La Make It Right Foundation s’est penchée sur les défauts de l’architecture dans le passé. En 2015, l’organisme de bienfaisance de Pitt a poursuivi le fabricant d’un bois écologique et résistant à l’eau lorsque le produit n’a pas résisté au climat de la Louisiane.

En 2018, les avocats de l’organisation ont poursuivi leur propre architecte pour défauts de conception, et en 2021, ils ont poursuivi l’ancien directeur exécutif, le trésorier et d’autres fonctionnaires pour avoir mal géré le projet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2018, la fondation de Pitt a été frappée par un procès intenté par deux résidents, Lloyd Francis et Jennifer Decuir. Leur avocat, Ron Austin, a partagé une déclaration avec NOLA.com à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Alors que les citoyens du Ninth Ward sont reconnaissants à Brad Pitt, ils ont été contraints d’intenter cette action en justice parce que la Make it Right Foundation a construit des maisons de qualité inférieure qui se détériorent à un rythme rapide tandis que les propriétaires sont coincés avec des hypothèques sur des propriétés qui ont des valeurs diminuées “, a déclaré Austin.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.