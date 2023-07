La Fondation communautaire du comté de DeKalb reçoit une accréditation nationale – Shaw Local

SYCAMORE – La DeKalb County Community Foundation a été réaccréditée par les National Standards for US Community Foundations.

L’accréditation montre que la fondation a satisfait aux normes d’excellence philanthropique les plus élevées, selon un communiqué de presse.

Le processus d’accréditation nécessite des politiques administratives, un leadership communautaire, des services aux donateurs, des documents d’octroi de subventions et d’intendance. Les documents sont soumis à un examen par une commission avant d’être approuvés. Le processus fournit également une assurance qualité aux donateurs et aux conseillers financiers et juridiques.

Les normes garantissent que des pratiques et des politiques sont en place pour que les fondations travaillent à un niveau d’excellence spécifique. Les fondations communautaires sont les seules fondations dotées d’un ensemble de normes d’accréditation.

La Fondation communautaire du comté de DeKalb relie les gens à des causes qui améliorent la qualité de vie du comté.

Pour plus d’informations, appelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à [email protected].