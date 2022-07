La fondation communautaire du comté de DeKalb annonce le nouveau fonds Friends of JAMS – Shaw Local

SYCAMORE – La DeKalb County Community Foundation a récemment annoncé la création du nouveau fonds de réserve d’exploitation Friends of JAMS, destiné à aider l’école secondaire kenyane pour filles trouvée par la faculté de l’Université Northern Illinois.

Selon un communiqué de presse, le nouveau fonds fournit aux Amis de JAMS des réserves financières pour les urgences ou les dépenses importantes.

La Jane Adeny Memorial School for Girls a débuté en 2011 grâce aux efforts des membres du corps professoral de la Northern Illinois University, Teresa Wasonga et Andrew Otieno. JAMS est une école secondaire à but non lucratif de quatre ans située à Muhoroni, dans le comté de Kisumu, au Kenya.

L’organisation à but non lucratif Friends of JAMS a commencé en 2013 pour soutenir l’école et sensibiliser à l’importance de l’enseignement secondaire pour les filles dans les pays en développement. La mission de JAMS est de fournir un environnement d’apprentissage transformateur où chacun a la possibilité de grandir avec justice et intégrité. Friends of JAMS offre des bourses d’études pour rendre l’école secondaire possible pour les jeunes femmes qui, autrement, ne pourraient pas y assister en raison de ressources limitées.

L’école accueille environ 165 élèves chaque année, selon le communiqué. En 2022, plus de 200 filles ont obtenu leur diplôme avec un taux de réussite de 100 %.

Friends of JAMS offre des bourses aux étudiants individuels et un financement pour l’infrastructure du campus, le matériel d’apprentissage et le développement professionnel des enseignants par l’intermédiaire de ses donateurs. En plus du programme standard, JAMS permet également aux étudiants de développer des compétences pratiques et entrepreneuriales grâce à des micro-entreprises sur le campus, notamment une laiterie, un projet avicole, une boulangerie et une serre. Les projets fournissent de la nourriture aux étudiants et des compétences qu’ils pourront utiliser dans la vie et la carrière des adultes. La plupart des fonds recueillis par Friends of JAMS vont directement à l’école pour soutenir sa mission éducative. Les Amis de JAMS collectent également des fonds pour un bâtiment scientifique, un laboratoire informatique, une bibliothèque et d’autres besoins du campus.

Les dons au Fonds de réserve d’exploitation des Amis de JAMS peuvent être effectués en ligne sur jamskenya.org ou envoyé directement aux Amis de JAMS à PO Box 292, Sycamore, IL 60178. Pour d’autres questions ou pour créer votre propre fonds de bienfaisance à la DeKalb County Community Foundation, contactez Dan Templin au 815-748-5383 ou [email protected]