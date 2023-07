La Fondation communautaire du comté de DeKalb accepte les demandes de subvention d’automne – Shaw Local

SYCAMORE – La Fondation communautaire du comté de DeKalb accepte les candidatures pour ses subventions pour les besoins communautaires de l’automne 2023 et les subventions du Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer.

Les demandes de subvention sont disponibles pour le secteur public et les organisations à but non lucratif, selon un communiqué de presse.

Les demandes de subventions disponibles pour 2023 incluent :

Les subventions pour les besoins de la communauté aident à soutenir les efforts et les besoins caritatifs du secteur public local et des organisations à but non lucratif. Le financement du programme de subventions est rendu possible grâce aux dons du Fonds d’impact communautaire. Les candidats demandant 20 000 $ ou plus doivent soumettre une lettre d’intention avant le 1er août. La date limite de candidature est 23h59 le 1er septembre.

Les subventions du Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer soutiennent l’éducation musicale pour le secteur public et les organisations à but non lucratif du comté de DeKalb et de la grande région de Chicago. Les subventions sont financées par le Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer. La date limite de candidature est le 1er septembre à 23h59. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

Pour plus d’informations ou pour postuler, visitez dekalbccf.org/grantprograms.