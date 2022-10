La Fondation communautaire accueillera un bal disco à La Salle – Shaw Local

Aimeriez-vous courir la chance de gagner un séjour d’un week-end dans la Grosse Pomme, comprenant un billet d’avion, un hôtel cinq étoiles et un guide personnel ?

Ou peut-être aimeriez-vous investir votre argent dans quatre sièges à un match des Chicago Bulls, avec un parking et 100 $ d’argent de poche ? Que diriez-vous d’une semaine de vacances n’importe où aux États-Unis ?

Ce ne sont que trois des articles disponibles aux enchères en direct lors du bal disco de la Starved Rock Country Community Foundation de 16 h 30 à 20 h le dimanche 23 octobre à l’Auditorium Ballroom, 109 Wright St., La Salle. L’événement comprend de la musique de l’ère disco, cinq stations de restauration, un bar à café et latte, de la danse et une vente aux enchères en direct.

Grâce à la générosité de donateurs individuels et corporatifs locaux, la Starved Rock Country Community Foundation offre des subventions, des bourses et des fonds en cas de catastrophe à des organisations à but non lucratif, culturelles et caritatives de Starved Rock Country, leur permettant de bénéficier de la générosité de la communauté. dans son ensemble. Le produit du bal disco Stayin’ Alive bénéficiera aux efforts philanthropiques de la SRCCF pour répondre aux besoins de ces organisations au sein de notre communauté.

Le commanditaire principal Stayin’ Alive, Eureka Savings Bank, est rejoint par Hometown National Bank; Groupe Genève Holdings; Wheatland Title Company ; Erin Stuedemann, agent immobilier/courtier, Coldwell Banker ; Résolutions Stuedemann sur le radon ; Chuck Becket; Shaw Média ; NRG Media ; médias rock affamés; Thee Ultimate Party et Annette Barr Photography.

Les billets individuels coûtent 100 $ et des tables de huit peuvent être achetées en ligne à www.srccf.org. Les dons sont les bienvenus. Pour devenir commanditaire ou obtenir plus d’informations, appelez Cathy au bureau de la Fondation au 815-252-2906.