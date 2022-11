La Fondation Changing Children’s Worlds organisera une foire pour les enfants et l’artisanat samedi à St. Charles – Shaw Local

La Fondation Changing Children’s Worlds organise une foire pour les enfants et l’artisanat de midi à 16 h samedi au Hickory Knolls Discovery Centre à St. Charles.

Hickory Knolls est situé au 3795 Campton Hills Drive. La mission de la fondation est de soutenir les enfants et les adolescents dans un développement positif au sein de familles aimantes et non violentes.

L’événement comprendra une chasse au trésor, des capes et des masques de super-héros, des contes et du karaoké. Le principal commanditaire de l’événement est le St. Charles Kiwanis Club.

Un laissez-passer familial coûte 10 $ pour un maximum de trois personnes ou 20 $ pour un maximum de sept personnes. Pour obtenir des billets, rendez-vous sur bit.ly/2022KidsAndCrafts.