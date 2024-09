Jean nouvel conçoit un nouveau bâtiment pour la fondation cartier

À la fin de 2025, le Fondation Cartier pour l’art contemporain s’apprête à emménager dans un nouveau bâtiment emblématique conçu par l’architecte français Jean Nouvel. Situé sur l’historique Place du Palais-Royal à Parisle musée La construction et la structure du bâtiment marquent une étape importante dans l’histoire de la fondation. Le dévoilement des plans coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de la fondation, rappelant son installation sur le boulevard Raspail en 1994.

Cette fois, emmenant toujours avec elle son maître architecte Jean Nouvel, la Fondation Cartier trouve sa nouvelle demeure au sein d’un rénové Bâtiment haussmannien, il fut construit dans le cadre de la politique de réaménagement urbain de Napoléon III et fut inauguré en 1855 sous le nom de Grand Hôtel du Louvre. Il devint ensuite les Grands Magasins du Louvre en 1863 avant d’être transformé en Louvre des Antiquaires en 1978. En 2025, Jean Nouvel et la Fondation Cartier ouvriront ses portes au public pour accueillir des expositions et des événements au cœur de Paris.



toutes les images sont une gracieuseté de la Fondation Cartier pour l’art contemporain | photo ©Luc Boegly

Un aperçu de la décoration intérieure de l’architecte français

Jusqu’à présent, les façades du bâtiment, entièrement ouvertes sur l’extérieur, seront dotées de larges baies vitrées donnant sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Rivoli et la place du Palais-Royal. Le nouveau site s’étend sur 8 500 m² d’espaces publics, dont 6 500 m² d’espaces d’exposition, avec cinq plateformes mobiles sur 1 200 m². Cette caractéristique permet à la Fondation Cartier de modifier la surface et la navigation du bâtiment en fonction de ses besoins et de ce qu’elle souhaite exposer.

Ce plan d’étage permet à la architecte français Le nouveau site comprend également 1 200 mètres carrés de passerelles surplombant les volumes créés par les plates-formes. La conception intérieure de Jean Nouvel transforme le bâtiment historique de manière à permettre à l’espace d’évoluer au fil du temps. Son design confère au bâtiment une structure flexible qui peut être adaptée et modifiée, permettant ainsi à l’espace de se développer. fondation soutenir les artistes et promouvoir l’expérimentation artistique.



rendu du quai 1 donnant sur la rue de Rivoli © Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2024

Fondation Cartier à la Place du Palais-Royal à Paris

En 1994, la Fondation Cartier abritait un bâtiment de verre et d’acier conçu par Jean Nouvel dans le cadre de son « Monument parisien ». Ce bâtiment du boulevard Raspail, avec son espace muséal ouvert et transparent, est devenu le domicile de la fondation pendant de nombreuses années. À l’intérieur, les murs étaient presque inexistants, ce qui leur permettait d’agencer et de repositionner leurs expositions selon leurs envies et celles de leurs artistes. Aujourd’hui, cette approche du design et de l’architecture fait un nouveau pas en avant, marquant un nouveau départ sur la place du Palais-Royal à Paris.



vue du quai 1 en construction. Décembre 2023 | photo © Martin Argyroglo



vue du chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris en mai 2023 | photo © Martin Argyroglo



vue du -1 depuis le rez-de-chaussée. Juillet 2024 | photo © Martin Argyroglo



de gauche à droite : Chris Dercon, directeur général, Jean Nouvel, architecte, Alain Dominique Perrin, président-fondateur sur le chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris | photo © Thibaut Voisin