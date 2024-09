La Fondation Cartier ouvrira un espace parisien en 2025

La Fondation Cartier se prépare à dévoiler son nouveau siège parisien près du Louvre en 2025. Elle transformera un bâtiment historique haussmannien avec l’aide de l’architecte Jean Nouvel, qui a également conçu son siège actuel en verre et en acier sur le boulevard Raspail. Ce site du XIXe siècle, qui était à l’origine un hôtel de luxe et plus tard une galerie d’antiquités, offrira plus de 21 000 pieds carrés d’espace d’exposition, alliant charme historique et design moderne. L’espace comprend des plateformes mobiles qui permettent des agencements flexibles, offrant aux artistes une plus grande liberté pour façonner leurs expositions.

Alors qu’elle célèbre son 40e anniversaire, la Fondation Cartier continue de repousser les limites de l’art contemporain. Connue pour mettre en avant des talents tels que Sarah Sze, Ron Mueck et Matthew Barney, la fondation a la réputation d’accueillir à la fois des voix établies et émergentes. Une nouvelle série de podcasts, ‘Voir venir, Venir voirplonge dans la riche histoire de la fondation, qui a débuté à Jouy-en-Josas en 1984 avant de s’installer à Paris une décennie plus tard.

Nouvel espère que l’espace rénové inspirera une créativité audacieuse. « Un site comme celui-ci exige du courage », a-t-il déclaré à Artnetl’imaginant comme un lieu où les artistes peuvent repousser leurs limites.