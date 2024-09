La Fondation Cartier dévoile son projet d’emménager dans un monument historique de Paris réimaginé par Jean Nouvel

Le bâtiment qui abritera la Fondation Cartier pour l’art contemporain à partir de 2025, place du Palais-Royal, Paris. Architecture intérieure par Jean Nouvel. Image © Luc Boegly

La Fondation Cartier pour l’art contemporain a annoncé son intention d’emménager dans un bâtiment historique de la place du Palais-Royal à Paris. Construit à l’origine en 1855, le bâtiment haussmannien sera repensé par l’architecte Jean Nouvel et devrait ouvrir ses portes en 2025. La collaboration entre la Fondation Cartier et Jean Nouvel remonte à 1994, lorsque l’architecte a conçu le « Monument parisien », un bâtiment de verre et d’acier sur le boulevard Raspail qui sert actuellement de siège à l’institution.

Vue du chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris Vue de plain-pied du -1.Mai 2023.. Image © Martin Argyroglo

Le nouveau bâtiment fut inauguré en 1855 sous le nom de Grand Hôtel du Louvre. Il devint les Grands Magasins du Louvre en 1863 avant d’être transformé en Louvre des Antiquaires en 1978. La conception de Jean Nouvel vise à intégrer le contexte historique du bâtiment, en mettant l’accent sur une architecture ouverte avec de grandes baies vitrées qui ouvrent des vues sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Rivoli et la place du Palais-Royal.

Vue de chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris Rendu du quai 1 donnant sur la rue de Rivoli. Image © Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2024

Le nouvel espace de la Fondation Cartier s’étend sur 8 500 m², dont 6 500 m² sont dédiés aux espaces d’exposition. Parmi ceux-ci, cinq plateformes mobiles s’étendent sur 1 200 m², permettant une reconfiguration dynamique de l’espace et la création de zones verticales allant jusqu’à 11 mètres de haut. Cette caractéristique permet un renouvellement continu de l’environnement, permettant des installations artistiques variées et offrant flexibilité et espace pour la créativité, alignant l’architecture sur la mission de la Fondation. Les passerelles offrent aux visiteurs des points de vue variés, garantissant une expérience engageante à la fois dans l’art et l’architecture.

Vue du chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris Vue du quai 1 en construction. Décembre 2023. Image © Martin Argyroglo

En 1994, la Fondation Cartier pour l’art contemporain s’installe dans un nouveau bâtiment à Paris, conçu par l’architecte de renom Jean Nouvel. Situé boulevard Raspail, le bâtiment s’éloigne radicalement de l’architecture traditionnelle des musées, construit entièrement en verre et en acier. Au lieu des murs conventionnels, le bâtiment adopte la transparence et la fluidité, redéfinissant ainsi constamment l’espace d’exposition et sa connexion avec l’environnement urbain. L’ouverture du design invite les artistes à s’engager de manière créative avec l’espace et son environnement. L’approche de Nouvel permet un dialogue continu entre l’art, l’architecture et la ville, une approche qui se poursuit dans le troisième chapitre de la Fondation Cartier.

S’installer dans un lieu aussi impressionnant, par sa situation et son histoire, implique une forme d’invention. Et ce qui est inventé ne se voit pas automatiquement dans l’acier ou la pierre. L’espace est marqué par une autre façon de faire : une façon de concevoir comment les artistes peuvent avoir un pouvoir d’expression maximal. Un lieu comme celui-ci demande de l’audace, un courage dont les artistes ne feraient pas forcément preuve dans d’autres espaces institutionnels. La Fondation Cartier sera probablement l’institution qui offrira la plus grande différenciation de ses espaces, la plus grande diversité de formes d’exposition et de points de vue. Ici, il est possible de faire ce qui ne se fait pas ailleurs, en déplaçant le système de l’acte de montrer. – Jean Nouvel

Vue du chantier des futurs locaux de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris Vue du -1 depuis le rez-de-chaussée. Juillet 2024. Image © Martin Argyroglo

