La Fondation Captain Tom sera fermée après une enquête alors que sa fille se bat pour que la famille thermale reste construite au nom du héros

LA Fondation Captain Tom sera fermée une fois l’enquête menée par la Charity Commission terminée, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Une enquête a été ouverte alors que la fille du héros du NHS avait utilisé son nom pour construire un complexe de spa et de piscine dans son jardin.

Hannah Ingram-Moore a été vue ce matin arrivant au tribunal

Le capitaine Tom a conquis le cœur de la nation pendant la pandémie

Une audience de planification a lieu aujourd’hui dans les bureaux du Central Bedfordshire Council pour déterminer si le bâtiment doit être démoli.

L’avocat Scott Stemp, représentant la famille du capitaine Tom, a confirmé que l’organisme de bienfaisance serait fermé suite à la fureur.

Il a dit : « Il n’y a pas… c’est non nouvelles à quiconque que la Fondation Captain Tom sera fermée suite à l’enquête de la Charity Commission.

Hannah Ingram-Moore et sa famille se battent actuellement pour annuler la décision du conseil de démolir le bâtiment du spa « non autorisé ».

Ils avaient initialement reçu l’autorisation du Central Bedfordshire Council de construire un petit bureau caritatif pour la Fondation Captain Tom.

Au lieu de cela, ils ont créé un poolhouse avec des vestiaires, des toilettes et des douches à côté de leur maison de 1,2 million de livres sterling.

Au cours de l’audience d’aujourd’hui, l’arpenteur-géomètre agréé James Paynter, s’exprimant au nom de la famille, a déclaré que le bâtiment avait « évolué » pour inclure la piscine thermale.

Il a suggéré qu’il pourrait être utilisé pour « des séances de rééducation pour les personnes âgées de la région ».

Mais Richard Proctor, chef de l’équipe d’application de la planification, a déclaré : « La position du Conseil est que le bâtiment est totalement différent de la demande. »

Les plans du bâtiment en forme de L du manoir de sept chambres à Marston Moretaine ont reçu le feu vert en 2021.

Hannah et son mari Colin avaient déposé une demande de planification en leur propre nom, mais avaient utilisé le nom de la fondation dans la déclaration de conception, d’accès et de patrimoine.

Le communiqué affirmait que le bâtiment devait être utilisé en partie « en relation avec la Fondation Captain Tom et ses objectifs caritatifs ».

Une demande rétrospective ultérieure de 2022 – qui est recherchée après que quelque chose ait déjà été construit – visant à agrandir le bâtiment initialement approuvé pour former une forme en C, contenant une piscine thermale, a été refusée par l’autorité de planification.

La structure était appelée The Captain Tom Building et décrite comme « un nouveau bâtiment à l’usage des occupants », alias Hannah et Colin.

S’adressant à Piers Morgan Uncensored de TalkTV chez elle dans le Bedfordshire la semaine dernière, Hannah a déclaré : « Nous devons accepter que nous avons pris une décision, et que ce n’était probablement pas la bonne. »

Ils attendent toujours le verdict dans le faible espoir de pouvoir toujours profiter d’une installation de 50 pieds sur 20 pieds – qu’ils insistent sur le fait qu’ils ont payé eux-mêmes.

Au cours de l’interview explosive, diffusée jeudi soir, la famille a également avoué avoir empoché de l’argent auprès du vétéran de la collecte de fonds du NHS de 39 millions de livres sterling.

Hannah, en larmes, a révélé qu’ils avaient conservé 800 000 £ des trois livres que son père avait écrits, ajoutant qu’il voulait qu’ils conservent les bénéfices.

Son mari Colin a déclaré : « Cela a été l’une des interviews les plus difficiles de ma carrière… l’essentiel est qu’ils n’auraient jamais dû accepter ou garder un centime de quoi que ce soit en rapport avec le capitaine Tom et l’argent public.

« Il ne s’agissait pas simplement d’un conflit d’intérêts évident et profondément contraire à l’éthique, c’était une trahison de son héritage. »

La famille a également admis que personne ne voulait désormais toucher à elle ou à ses entreprises associées.

Une décision sur le bâtiment avenir ne sera pas entendu avant au moins un mois.

L’audience se poursuit.

Hannah et son mari ont déposé une demande de planification en leur propre nom, mais ont utilisé le nom de la fondation dans la déclaration de conception, d’accès et de patrimoine. Crédit : Parlez TV.