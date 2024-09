La Fondation Brain Canada accorde 2,1 millions de dollars à des chercheurs en début de carrière à l’échelle nationale

Présentation de la cinquième cohorte du programme Futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada

MONTRÉAL, 17 septembre 2024 /CNW/ – Grâce à un don important de la Fondation Azrieli et au généreux soutien de ses donateurs visionnaires, Brain Canada est fière d’annoncer la cinquième cohorte de Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada. Cette année, 2,1 millions de dollars un financement a été accordé à 21 chercheurs prometteurs en début de carrière, chacun recevant une 100 000 $ accorder. Cerveau Canada Le programme phare continue de stimuler des recherches innovantes qui ont le potentiel de transformer notre compréhension du système nerveux central et de son impact sur notre santé. Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada Le programme est l’un des nombreux Cerveau Canada des programmes phares qui visent à renforcer les capacités de l’écosystème de la recherche sur le cerveau et à accélérer la science audacieuse pour une meilleure santé du cerveau.

« Il est essentiel de donner les moyens à la prochaine génération de scientifiques d’améliorer les résultats en matière de santé des personnes atteintes de maladies cérébrales et de leurs familles. Nous sommes convaincus que le soutien à ces idées audacieuses fera progresser la recherche et accélérera les progrès d’une manière qui profitera à nous tous », déclare le Dr. Viviane PouponPrésident et chef de la direction de Cerveau Canada« Grâce à ce financement, nous constituons un vivier solide de leaders en neurosciences et posons les bases de l’excellence future de la recherche. »

Ce programme est rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, une entente novatrice avec le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de Santé Canada, et Cerveau Canadaet la Fondation Azrieli, ainsi que de nombreux donateurs majeurs qui croient que la résolution des mystères du cerveau améliorera considérablement la qualité de vie des personnes Canada.

Depuis sa création il y a cinq ans, le Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada Le programme a soutenu 109 chercheurs émergents, menant à 51 publications évaluées par des pairs, au moins cinq brevets et plus de 65,1 millions de dollars en financement supplémentaire provenant d’autres sources pour amplifier les recherches des bénéficiaires.

« Cerveau Canada est à l’avant-garde de l’avancement des neurosciences dans Canada« Cette année, les projets de recherche des futurs leaders vont de l’étude des troubles qui ont un impact sur les aptitudes sociales à l’utilisation de l’imagerie cérébrale et d’autres méthodes pour comprendre comment les informations sensorielles influencent le développement et le comportement du cerveau, en passant par l’étude de l’activité physique comme stratégie de maintien de la santé cérébrale », explique la Dre Naomi Azrieli, présidente de la Fondation Brain Canada. « C’est très excitant de voir le potentiel de ces brillants esprits et de les suivre dans leur exploration de questions importantes. »

Rencontrez le 2023 Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada

Pour le concours 2023, Cerveau Canada a reçu 112 lettres d’intention d’établissements de partout au Canada, portant sur divers sujets en neurosciences. Après une évaluation externe par des pairs, 60 candidats ont été invités à soumettre des demandes complètes, et les 21 bénéficiaires finaux ont été sélectionnés à l’issue d’une deuxième ronde d’évaluation rigoureuse et indépendante par un comité d’évaluation externe composé de neuroscientifiques canadiens et internationaux.

Présentation du modèle 2023 Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada:

Dr Corey Baimel, Université Dalhousie Docteure Cindy Barha, Université de Calgary Dr Robert Beattie, Université du Manitoba Dr Gabriel Bossé, Université Laval Docteur Justine Cléry, Université McGill Dr Aurélie De Rus Jacquet, Université Laval Dr Chelsea Ekstrand, Université de Lethbridge Docteure Maiya Geddes, Université McGill Dr Orhan Selçuk Güven, Centre de Recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine Dr Adil Harroud, Université McGill Dr Ryan Hoiland, Université de la Colombie-Britannique Dr. Lisa Julian Université Simon Fraser Docteure Kaarina Kowalec, Université du Manitoba Docteur Qian Lin, Université de Toronto Dr Paul Marcogliese, Université du Manitoba Dr. Dale Martin , Université de Waterloo Dr. Silvia Pozzi, Université Laval Dr. Rachel Rabin Le Centre de recherche Douglas Dr. Raphaël Schneider Unité Santé Toronto Dr Yoshiaki Tanaka, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-L’Île-de-Montréal Dr Scott Yuzwa, Université de Toronto

Le Les futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada Le programme est soutenu par : la Fondation de la famille Alvin Segal, la Fondation de la famille Arrell, la Fondation Hewitt, la Société canadienne de la SLA, la Fondation Erika Legacy, la Fondation Lotte & Jean Hecht Fondation commémorative, Barry and Laurie Green Family Charitable Trust, Women’s Brain Health Initiative (WBHI) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC-IRSC).

À propos Cerveau Canada

Cerveau Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui permet et soutient des recherches sur le cerveau excellentes, innovantes et révolutionnaires Canada. Le CSC joue un rôle unique et inestimable en tant que rassembleur national de la communauté de recherche sur le cerveau. Nous rejoignons des personnes, des laboratoires et des plateformes de partout au pays, ainsi que des institutions, des organisations et des secteurs, pour stimuler l’innovation et favoriser un système de recherche sur le cerveau interconnecté. Nos travaux permettent au Canada d’exceller et de contribuer encore davantage à la quête mondiale visant à comprendre le cerveau et à trouver des solutions aux troubles cérébraux.

SOURCE Cerveau Canada

Pour plus d’informations : Brain Canada : Kate Shingler, [email protected]450-328-1516 ; www.cerveaucanada.ca