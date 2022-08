La fondation Brad Pitt conclut un accord sur les maisons de Louisiane

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BATON ROUGE – La Fondation Make It Right de Brad Pitt et les propriétaires des maisons construites par le programme, dans une zone de la Nouvelle-Orléans parmi les plus durement touchées par l’ouragan Katrina, ont conclu un règlement de 20,5 millions de dollars. Le Times-Picayune ‘ The New Orleans Advocate a rapporté mercredi que, en attendant l’approbation d’un juge, chacun des 107 propriétaires du programme sera éligible pour recevoir 25 000 $ en remboursement des réparations précédentes des maisons de mauvaise qualité. Selon le règlement conclu mardi soir, l’argent restant doit être réparti en fonction de l’état de chacune des structures.

Le règlement représente une étape importante dans la longue saga des maisons en proie aux fuites, à la pourriture et à d’autres défauts.

En 2007, deux ans après que Katrina ait dévasté la ville la plus peuplée de Louisiane, la célébrité hollywoodienne a fondé l’organisation de développement de logements futuristes. L’objectif était de remplacer les logements perdus dans le Lower Ninth Ward de la ville, dévasté par les inondations, par 150 logements d’avant-garde, résistants aux tempêtes et économes en énergie. Les maisons ont été mises à la disposition d’un prix moyen de 150 000 $ pour les résidents qui ont reçu un financement de réinstallation, des subventions gouvernementales et des dons de la fondation elle-même.

Le projet a été salué au départ, mais 10 ans et plus de 26 millions de dollars plus tard, la construction s’est arrêtée. Les résidents ont signalé des porches affaissés, du bois moisi et des toits qui fuient.

Make It Right a reconnu des failles dans l’architecture au moins deux fois. Tout d’abord, en 2015, les avocats représentant l’organisation ont poursuivi le fabricant d’un bois écologique et résistant à l’eau pour 500 000 $, lorsque le produit s’est avéré ne pas correspondre au climat du sud de la Louisiane.

En 2018, les avocats de Make It Right ont poursuivi son propre architecte en chef pour des millions de dollars de défauts de conception. En 2021, l’organisation a également poursuivi son ancien directeur exécutif ainsi que l’ancien trésorier et d’autres responsables, les accusant de mauvaise gestion du projet.

Alors que les plaintes des résidents augmentaient, ils ont déposé un recours collectif contre Make It Right en 2018. Le procès alléguait que de nombreuses maisons étaient mal construites avec des matériaux inadéquats. Selon la poursuite, certaines des maisons ont souffert de fuites de pluie qui ont causé de la pourriture, des dommages structurels et de la moisissure. La poursuite a également catalogué un chauffage défectueux, des problèmes avec les systèmes de refroidissement et de ventilation, des dysfonctionnements électriques et des problèmes de plomberie.

Les documents de règlement de mardi soulignent que la responsabilité des défauts des maisons a été « vigoureusement » contestée. L’avocat Ron Austin, qui représentait les résidents dans le procès contre Pitt et son organisation caritative, a formulé le résultat en termes de David contre Goliath.

“C’est l’un de ces scénarios où l’impossible est devenu possible”, a déclaré Austin.