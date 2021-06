La Fondation Adhyayan essaie d’augmenter Rs 30 Lakh pour soutenir l’éducation des enfants dans 3 États

Les examens du conseil sont une partie importante de la vie de tout étudiant. Cependant, pour Priya Soni, élève de classe 10 de Ponda, l’année a été jusqu’à présent presque perdue. Avec la pandémie de Covid-19 forçant la fermeture des écoles dans plusieurs régions du pays, les cours en ligne ont remplacé les écoles ordinaires. Et Soni n’est pas allé à l’école depuis près de 14 mois.

« Étudier à la maison a été vraiment difficile car il y a trop de distractions et très peu de soutien. Je voulais vraiment bien étudier cette année et obtenir un meilleur pourcentage », a déclaré Priya Soni, une élève de classe 10 de Ponda. Soni n’est pas allée à l’école depuis des mois et manque l’école. Soni a ajouté qu’elle voulait prendre les sciences en classe 11 et voulait faire la fierté de ses parents.La préoccupation constante pour son avenir, cependant, a commencé à entraver sa croissance.

L’histoire de Soni est la même que celle de millions d’étudiants à travers l’Inde qui ont été poussés dans les confins de leurs maisons et forcés d’assister à des cours en ligne pour poursuivre leurs études. La pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans l’éducation des enfants. Pas moins de 113 millions d’enfants qui fréquentent les écoles publiques en Inde ont été contraints de passer à l’éducation en ligne, ce qui a eu un impact compromettant sur leur éducation. En raison de l’instabilité économique ou du manque d’accès aux outils d’éducation en ligne, on estime que des millions d’enfants abandonneront l’école au cours de l’année à venir. Lorsque des centaines d’enfants risquent d’être contraints au travail ou à la traite des enfants, la Fondation Adhyayan Quality Education a lancé une initiative pour collecter des fonds afin d’assurer l’avenir des enfants scolarisés à Goa, Arunachal Pradesh et Tripura.

L’initiative couvrira 7 000 écoles dans les trois États dans le but de créer une école, un système et des leaders communautaires solides qui peuvent aider à améliorer et à maintenir une scolarisation de qualité grâce à une gouvernance fondée sur des preuves.

Par une campagne en ligne, la Fondation vise à augmenter Rs 30 lakh d’ici le 10 juin 2021 pour permettre aux élèves de devenir des « champions de la sécurité » pour leur propre famille ainsi que pour leur communauté. Ces enfants peuvent ensuite mettre en œuvre et garantir des protocoles de sécurité Covid à la maison et dans leurs communautés dans le but de rendre la réouverture des écoles sûre L’initiative consiste également à aider les États à concevoir un plan de réouverture et de surveillance des écoles pour les élèves des écoles publiques des trois États au cas où les écoles n’ouvriraient pas bientôt.Cela doit être fait pour s’assurer que les élèves ne perdent pas une année de plus.

Le projet a également pour objectif à long terme de mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre aux départements de l’éducation de l’État de suivre les capacités des élèves en lecture et en mathématiques pour s’assurer qu’aucun enfant ne prend du retard.

Selon les estimations de la Banque mondiale, l’économie indienne risque de perdre environ 420 milliards de dollars de revenus futurs en raison de la perte d’apprentissage causée par la fermeture prolongée des écoles. L’initiative vise à aider non seulement les étudiants mais aussi l’économie à long terme.

