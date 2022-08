La Fondation Aden Lamps organisera sa 10e course/marche de 5 km virtuellement du 3 au 11 septembre – Shaw Local

La Fondation Aden Lamps organisera sa 10e course/marche annuelle de 5 km au cours de la semaine du 3 au 11 septembre.

Ce 5K sera le dernier pour la fondation. La marche/course sera encore virtuelle cette année.

Les participants peuvent choisir de terminer la marche/course à l’endroit de leur choix. Les frais d’inscription pour les adultes sont de 20 $ et l’inscription est ouverte jusqu’au 11 septembre. Le coût pour les enfants de 14 ans et moins est de 15 $. Le prix comprend un t-shirt pour tous les âges.

Il y aura deux prix masculins/féminins par groupe d’âge pour ceux qui soumettent leur temps et se qualifient pour un prix. Les billets pour les paniers de tombola et 50/50 peuvent être achetés en personne entre 9 h et midi le samedi 10 septembre à la cafétéria de l’école secondaire Hall, 800 W. Erie St., Spring Valley. Si les participants s’inscrivent avant le 25 août, leur t-shirt pourra également être récupéré ce jour-là. Les t-shirts et les médailles seront postés ou livrés après le 11 septembre.

La Fondation Aden Lamps aide à sensibiliser le public aux décès subits et inattendus de nourrissons.

La fondation a été créée en 2014 par la mère d’Aden, Ashley Lamps, et depuis sa création, la fondation a pu acheter 9 260 sacs de couchage et 7 920 livres de sommeil sûrs, qui sont ensuite donnés à l’hôpital St. Margaret’s au Pérou, OSF St. Elizabeth Medical Center à Ottawa, Morris Hospital, La Salle County WIC et d’autres organisations locales et garderies.

Chaque nouveau-né local reçoit l’un des paquets de sac de couchage, d’une valeur au détail de plus de 25 $. Le sac de couchage contient un sac réutilisable, un sac de couchage (couverture portable zippée), un livre de bord pour bébé, une grenouillère et des informations sur le sommeil en toute sécurité.

La mission de la Fondation Aden Lamps est d’éduquer les familles locales sur les dangers d’un environnement de sommeil dangereux pour les nourrissons. Les sacs de couchage sont une alternative plus sûre aux couvertures lâches dans le berceau.

Aden Lamps, fils d’Andy et Ashley Lamps, est décédé en 2013 d’un SUID à l’âge de 4 mois.

Pour plus d’informations, contactez Ashley Lamps au 815-712-7701 ou www.facebook.com/adenlampsfoundation ou www.safesleepforaden.org.