La Fondation Académique de Genève fait un don de 30K$ à D-304 – Shaw Local

GENÈVE – La Fondation académique de Genève a remis un chèque de 30 000 $ aux responsables du district 304 de Genève lors du petit-déjeuner de leadership de la Semaine de l’éducation américaine mardi au lycée de Genève.

La fondation recueille des fonds pour des subventions pour des programmes de classe supplémentaires, de la technologie et de l’équipement.

Plus de 200 leaders communautaires, leaders étudiants et enseignants y ont participé.

« C’est l’un des seuls moments où les dirigeants d’organisations publiques et privées à Genève se réunissent pour célébrer l’éducation dans la communauté », a déclaré le surintendant Kent Mutchler. “Le leadership apprend continuellement.”

Les invités ont rendu visite aux conseils d’élèves de chacune des écoles élémentaires et intermédiaires du district, ainsi qu’à l’école secondaire pour en savoir plus sur leurs projets et discuter de leadership.

Mutchler a également remercié les sponsors de l’événement du petit-déjeuner, Fifth Third Bank, Johnson Controls, Kane County Teachers Credit Union et Whitt Law LLC, qui ont chacun fait don de 500 $.