La fonctionnalité satellite SOS d’urgence de l’iPhone 14 d’Apple change la donne pour la sécurité

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple ajoute quelque chose nouveau sur l’iPhone 14 qu’il espère que vous n’aurez pas à utiliser : la connectivité par satellite. Appelée Emergency SOS via satellite, la nouvelle fonctionnalité est conçue pour vous connecter au personnel d’urgence lorsque le service cellulaire et Wi-Fi traditionnel n’est pas disponible.

Travaillant en partenariat avec la société de télécommunications par satellite Globalstar, la fonctionnalité utilisera le réseau de satellites de Globalstar afin que vous puissiez envoyer des messages texte depuis l’application Messages aux services d’urgence ou aux contacts lorsque d’autres options de connectivité ne sont pas disponibles.

Contrairement à iMessages – qui a des bulles de discussion bleues lors de la messagerie avec d’autres utilisateurs Apple, ou des bulles vertes lors de la messagerie avec des téléphones Android – les messages envoyés à l’aide de cette fonction SOS d’urgence seront affichés dans des bulles grises.

Les messages seront limités en longueur et iront automatiquement au téléphone du contact d’urgence, même s’ils ont activé Ne pas déranger. Cette fonctionnalité devrait être utile à ceux qui voyagent dans des régions éloignées ou dans des endroits touchés par des crises environnementales, telles que des incendies de forêt ou des ouragans, qui détruisent souvent les tours de téléphonie cellulaire.

Lire la suite: Comment les opérateurs assurent le fonctionnement des réseaux pendant les catastrophes

Le nouvel iPhone 14 aidera un utilisateur à pointer le téléphone directement vers un satellite et à s’y connecter. Une fois que cela se produit, Apple indique qu’il faudra moins de 15 secondes pour envoyer un message si l’utilisateur a une vue dégagée du ciel. Dans d’autres conditions, comme un feuillage épais, cela peut prendre quelques minutes.

Le service sera lancé en novembre et sera gratuit pendant deux ans avec l’achat d’un iPhone 14. Apple n’a pas précisé combien cela coûterait par la suite.

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur la fonctionnalité de l’iPhone 13 de 2021, bien que cela ne se soit jamais concrétisé. La société est le dernier géant de la technologie à annoncer qu’elle travaillerait avec des sociétés de satellites sur de nouvelles fonctionnalités de connectivité pour les téléphones. Avec l’iPhone 14, Apple sera en effet parmi les premiers à lancer un produit grand public dans cette nouvelle course à l’espace mobile.

Le mois dernier, T-Mobile a annoncé un partenariat avec SpaceX qui utiliserait le réseau Starlink de ce dernier pour connectivité par faisceau aux téléphones utilisant le spectre médian de T-Mobile. Cette fonctionnalité, qui devrait être lancée en version bêta “d’ici la fin de l’année prochaine”, ne fonctionnera également initialement qu’avec les applications de messagerie, bien que T-Mobile et SpaceX prévoient d’ajouter la prise en charge de la voix et des données à l’avenir. Cependant, contrairement au programme satellite iPhone 14 d’Apple, cette fonctionnalité devrait fonctionner avec un grand nombre de téléphones déjà vendus par l’opérateur.

Verizon vise à ajouter une augmentation de couverture similaire via des satellites et, en 2021, a annoncé qu’il était travailler avec Project Kuiper d’Amazon pour ce service. Aucun calendrier pour le lancement de Verizon n’a été donné, et un porte-parole de la société a déclaré à CNET à l’époque que le projet était “dans quelques années”.