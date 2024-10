La fonctionnalité OnePlus 13 lui permet d’exécuter différents taux de rafraîchissement sur le même écran

Le OnePlus 13 a encore quelques mois avant son lancement, mais cela n’a pas empêché OnePlus de révéler des détails sur son prochain produit phare.

Les dernières nouvelles de OnePlus révèlent que l’écran du 13 prend en charge une fonction locale de taux de rafraîchissement élevé. Cette technologie pourrait appliquer un taux de rafraîchissement plus élevé ou plus faible sur des parties spécifiques d’un écran au lieu d’appliquer le taux de rafraîchissement à l’ensemble de l’écran.

Cela devrait contribuer à réduire la consommation de la batterie du OnePlus 13, car un taux de rafraîchissement plus élevé consomme plus d’énergie. La fonctionnalité pourrait empêcher tout l’écran d’utiliser un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 165 Hz et ne l’avoir que pour la partie de l’écran qui lit une vidéo. Cela peut également aider à exécuter des applications, des vidéos ou des jeux en écran partagé.

Selon les rumeurs, le combiné arborerait également un « écran solaire » qui devrait offrir des couleurs précises et une meilleure visibilité sous le soleil. OnePlus affirme également que « l’expérience tactile extérieure » est à la pointe du secteur.

Source Weibo Via: Autorité Android