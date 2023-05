La fonctionnalité Multiview de MLS Season Pass est désormais disponible pour les fans de sport

Apple a annoncé le lancement officiel d’une fonctionnalité Multiview pour MLS Season Pass. Le service de streaming a précédemment testé la fonctionnalité dans un programme bêta en avril 2023. Bien que la nouvelle soit certainement bien accueillie par les fans de sport, Multiview n’est disponible que sur l’appareil de streaming Apple TV 4K.

La fonction Multiview permet aux téléspectateurs de regarder jusqu’à quatre matchs simultanément. Il existe également une option pour regarder deux matchs avec une vue en écran partagé. La Major League Soccer peut régulièrement avoir jusqu’à 14 matchs joués en même temps le samedi soir. Cette fonctionnalité aide les fans de sports inconditionnels à capter le plus d’action possible. ESPN + et Fubo ont également déjà introduit des options Multiview similaires.

Les utilisateurs peuvent adapter Multiview à leurs besoins

Multiview d’Apple est entièrement personnalisable par le consommateur. Cela signifie que les utilisateurs peuvent choisir les quatre jeux exacts à regarder sur leur écran à la fois. Les fans de football peuvent même choisir l’affichage et l’ordre des matchs. Les préférences audio sont également disponibles dans la fonctionnalité. Cela peut même inclure des flux de radio domestique pour le Season Pass MLS.

En plus de la MLS, la fonction Multiview comprend les matchs de la Ligue majeure de baseball du vendredi soir. Certaines émissions en direct MLB et MLS peuvent également être ajoutées au Multiview.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Les utilisateurs doivent disposer d’un appareil Apple TV 4K

La fonction Multiview ne peut toutefois être accessible que sur l’appareil Apple TV 4K. Il s’agit du gadget de service de streaming de la société actuellement disponible pour environ 129 $. L’appareil regroupe Apple TV +, Apple Music, Apple Fitness + et Apple Arcade dans un seul package 4K.

MLS Season Pass est disponible pour 12,99 $ ou 14,99 $ par mois, selon que l’utilisateur possède Apple TV +. Cependant, la société fait la promotion d’un essai gratuit d’un mois du MLS Season Pass lors du lancement de Multiview. Friday Night Baseball est inclus dans les frais mensuels de 6,99 $ pour Apple TV +.

Photo : Pomme / MLS