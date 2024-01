La fonctionnalité la plus ennuyeuse du Galaxy S24 Ultra est ce qui le rend unique parmi les téléphones – et c’est un problème

Je suis fan du S Pen depuis que Samsung l’a lancé avec l’OG Galaxy Note en 2011. Au fil des années, il a reçu son lot de mises à niveau, offrant aux utilisateurs une utilité supplémentaire au-delà du stylet standard. Cependant, avec l’introduction du Galaxy S24 Ultra lors de l’événement Galaxy Unpacked de la société, il a rarement été mentionné.

En fait, la seule fois où cela a été montré, c’est lorsque Samsung a démontré comment les notes manuscrites peuvent être mieux alignées si vous vous éloignez d’une manière errante. Ma calligraphie de poulet est déjà atroce, donc l’écriture manuscrite automatiquement alignée est le moindre de mes soucis. Mais tu sais quoi? Ce n’est pas nouveau puisque le Galaxy S23 Ultra peut déjà le faire.

L’intelligence artificielle était clairement le grand objectif de la série Galaxy S24, car les trois téléphones partagent les mêmes expériences basées sur l’IA, mais je pense que Samsung a raté une occasion de mettre à niveau la fonctionnalité qui rend le Galaxy S24 Ultra unique parmi les meilleurs téléphones.

J’ai déjà expliqué comment l’une des fonctionnalités les plus fantaisistes de Samsung pourrait être la clé du salut du Galaxy S24 Ultra. Pourtant, maintenant que je découvre toutes les fonctionnalités intéressantes que le Galaxy S24 Ultra peut faire, je suis déçu que le S Pen reste largement inchangé au cours des dernières générations – et c’est un problème. Voici pourquoi.

Les fonctionnalités de base restent inchangées

Samsung a présenté un argument convaincant pour le S Pen, en particulier à une époque où l’iPhone supprimait efficacement l’écran tactile résistif, ce qui allait de pair avec la mort du stylet. C’est pourquoi il renaît avec l’arrivée du S Pen, nous convainquant qu’il y a encore des raisons de conserver un stylet.

Le S Pen du Galaxy S24 Ultra ne fonctionne pas différemment de celui du Galaxy S23 Ultra, mis à part la façon dont Galaxy AI peut aligner votre écriture. Les fonctionnalités précédentes du S Pen existent toujours avec le Galaxy S24 Ultra, telles que les mémos hors écran, les actions Air, la commande Air, la vue Air et le S Pen pour envoyer du texte. J’aime aussi toujours la façon dont je peux utiliser le S Pen comme obturateur à distance pour capturer des photos et des vidéos avec les appareils photo. Tout cela est génial, mais je m’attendais à beaucoup plus.

Il a besoin d’une refonte du design

En tant qu’ustensile d’écriture, je pense que le S Pen suffit avec son aspect et sa sensation minces. Il pourrait gagner à être un peu plus épais, mais je peux comprendre pourquoi Samsung le garde svelte. En effet, chaque centimètre à l’intérieur du Galaxy S24 Ultra regorge de composants. L’espace libre est difficile à trouver, mais je pense que Samsung doit donner au S Pen une véritable refonte du design à ce stade.

Étant donné que le S Pen se trouve actuellement sur le côté gauche du téléphone lorsqu’il n’est pas utilisé, un S Pen télescopique pourrait offrir un espace supplémentaire pour d’autres choses. Peut-être pour accueillir une batterie plus grosse ? L’endurance de la batterie du S24 Ultra mérite déjà d’être applaudie après que nous ayons initialement effectué notre test de référence de batterie personnalisé, mais je ne pouvais qu’imaginer s’il y avait plus de place pour ajouter une batterie plus grande.

Une révolution de l’interaction avec les interfaces est nécessaire

Franchement, le S Pen est sous-estimé et sous-utilisé. Samsung peut créer un étui plus convaincant pour son téléphone phare haut de gamme si une plus grande attention est accordée au S Pen. Inutile de dire que c’est déjà un outil d’écriture idéal pour les notes et les dessins, mais je pense qu’il peut révolutionner la façon dont nous interagissons avec le téléphone.

Samsung DeX est une autre fonctionnalité qui pourrait bénéficier d’un S Pen amélioré. Pensez-y : ce serait cool si le S Pen pouvait être utilisé comme outil de navigation pour le logiciel lorsque vous connectez le téléphone à un moniteur ou à un autre écran externe ? Il existe déjà la fonction Air View qui permet au S Pen d’agir comme une sorte de pointeur de souris lorsqu’il est survolé l’écran, mais j’adorerais pouvoir utiliser le S Pen dans les airs pour agir comme une véritable souris.

De plus, il pourrait prendre en charge plus de gestes que ce qu’il fait actuellement. Les actions aériennes me permettent d’utiliser des gestes simples avec le S Pen pour faire défiler vers le haut/bas dans Chrome, mais cela doit passer au niveau supérieur. Je parle de gestes similaires au pincement du zoom avec nos doigts. Je ne sais pas comment Samsung pourrait y parvenir, mais j’imagine qu’un accéléromètre et un gyroscope devraient d’une manière ou d’une autre être inclus dans la conception du S Pen.

J’ai tellement d’espoir pour le S Pen et le DeX, principalement parce que je pense qu’ils sont essentiels pour distinguer le Galaxy S24 Ultra des autres téléphones. Et comme l’informatique spatiale pourrait être le prochain perturbateur, c’est l’occasion pour Samsung de donner au moins aux consommateurs un aperçu d’une nouvelle façon plus intuitive d’interagir avec nos appareils.

