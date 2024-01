La fonctionnalité Galaxy AI « de rêve » de Samsung résoudrait le plus gros problème d’Android

Vous savez probablement déjà que les téléphones Galaxy S24 de Samsung sont autant concernés par l’IA que par le dernier matériel mobile – « la prochaine grande chose, c’est vous », lit-on dans le slogan de la dernière publicité télévisée de la société. Mais le géant coréen insiste sur le fait que des fonctionnalités telles que Generative Edit et Circle to Search ne sont que la pointe de l’iceberg de l’IA.

Dans une interview avec TechRadar à la suite de la dernière présentation du Galaxy Unpacked, Patrick Chomet, responsable de l’expérience client de Samsung, a taquiné les nobles ambitions de l’entreprise lorsqu’on l’a interrogé sur sa fonctionnalité de rêve Galaxy AI du futur.

“Il n’y a pas une seule fonctionnalité”, nous a dit Chomet, “plutôt mon rêve pour Galaxy AI [is to reach a point where] Je n’ai jamais besoin d’accéder aux paramètres. Le téléphone du futur n’a pas de menu d’accessibilité. Pensez-y : nous disons que l’IA s’adapte intelligemment à moi et à mes besoins. Nous sommes tous des êtres humains, qu’ils soient handicapés ou non, mais [right now] les personnes handicapées disposent d’un menu d’accessibilité et [everyone else] a un menu par défaut. Ce n’est pas juste. De plus, c’est techniquement incorrect [to distinguish between the two]parce que c’est un spectre.

“Au cours de ma vie”, a poursuivi Chomet, “ma capacité à taper au clavier va se dégrader, ma vue va changer, ma capacité à écouter de l’audio va varier. Donc, pour moi, le rêve du futur est de pouvoir tenir la promesse de l’IA – une intelligence qui [makes my phone] travaille pour moi. L’intelligence n’est pas une sorte de gadget dont les gens ne veulent pas. Cela aidera les gens à communiquer. Cela aidera les gens à partager. Cela aidera les gens à résumer. Cela aidera les gens à écouter. Cela fonctionnera pour moi ; en tant qu’individu [with individual needs]. L’appareil Samsung de rêve est celui qui peut s’adapter à cela.

Retouche photo assistée par l’IA sur le Galaxy S24 Ultra (Crédit image : Samsung)

Il nous semble que Samsung envisage un avenir dans lequel ses smartphones offriront une expérience mobile beaucoup plus rationalisée et sur mesure. Galaxy AI pourrait, à terme, supprimer le besoin de personnalisation manuelle, nous permettant d’atteindre un point où votre smartphone s’adapte automatiquement à vos besoins d’accessibilité sans intervention. Par exemple, si vous avez du mal à lire un article de presse ou à entendre quelqu’un au téléphone, les futurs appareils Galaxy pourraient être capables d’augmenter automatiquement la taille du texte à l’écran ou d’ajuster le volume des appels en fonction de vos oreilles, en particulier.

C’est certainement une vision audacieuse – et Chomet a clarifié ses commentaires en disant « c’est loin d’être le cas » – mais Samsung nourrit clairement l’ambition de désencombrer l’interface utilisateur Android une fois pour toutes.

En effet, la complexité (lire : l’inaccessibilité) des appareils Android est l’une des principales raisons pour lesquelles nous pensons que les fans d’Android se tournent vers les iPhones en nombre record. Il est donc certainement dans l’intérêt de Samsung d’offrir une expérience Android plus conviviale et plus conviviale que nous. J’ai pris l’habitude de voir ces dernières années.

