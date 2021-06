La fonctionnalité Find My Device d’Android obtient une mise à niveau majeure

Android possède sa propre fonctionnalité Find My Device depuis quelques années, mais Google semble maintenant rendre la fonctionnalité un peu plus utile pour ceux dont le téléphone n’est pas techniquement connecté à un réseau. Vous voyez, pour trouver actuellement un téléphone Android avec cette fonctionnalité, il devra être connecté à Internet. Grâce au code récemment repéré, nous savons maintenant que cela changera bientôt, ce qui en fera un outil beaucoup plus puissant non seulement pour vous, mais aussi pour les utilisateurs d’Android autour de vous.

Détaillé par XDA puis activé par 9to5Google, la fonctionnalité peut désormais utiliser Bluetooth pour créer une sorte de réseau Find My Device, capable de trouver non seulement votre téléphone perdu, mais aussi celui d’autres personnes. Appelé Endroit, lorsqu’il est activé dans les services Google Play, l’interrupteur marche/arrêt de Localiser mon appareil indique spécifiquement : « Permet à votre téléphone de vous aider à localiser vos appareils et ceux d’autres personnes ».

Il semble raisonnable de supposer que le cas d’utilisation ici consiste à aider un ami à localiser son appareil perdu ou vice versa. Si vous n’avez pas besoin d’accéder à un ordinateur et qu’il est possible que votre appareil ne soit pas connecté, un réseau localisé peut faire des merveilles.

Ce changement semble faire partie d’une mise à jour plus large des services Google Play, qui commence à être déployée en version bêta. Nous devrions tous le voir bien assez tôt.

// XDA | 9to5Google