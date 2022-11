La fonctionnalité Drop de Microsoft Edge vous permettra de partager des fichiers entre votre ordinateur et votre téléphone

Vous pouvez déjà utiliser l’application Phone Link de Microsoft pour transférer des fichiers entre votre PC/ordinateur portable Windows et votre smartphone Android (enfin, vous pouvez si vous avez un téléphone Galaxy). Microsoft travaille maintenant sur un moyen de partager des fichiers entre une plus large sélection d’appareils exécutant Windows, Android et même Mac.

Cette fonctionnalité s’appelle Drop et est actuellement testée dans la version Canary du navigateur Edge. Il deviendra l’un des widgets de la barre latérale, qui ajoutera des fonctionnalités supplémentaires au navigateur.

Fait intéressant, au lieu d’une interface utilisateur de type navigateur de fichiers, Microsoft a opté pour quelque chose qui ressemble à un messager. Vous pouvez envoyer des fichiers par glisser-déposer, mais vous pouvez également envoyer des messages – pratique si vous souhaitez laisser une note sur un fichier particulier ou vous envoyer un rappel.

Vous pouvez faire plus avec Drop – Microsoft a récemment ajouté la possibilité de capturer une capture d’écran et de l’annoter avec les outils d’édition de base. Cela peut être utilisé pour des notes et des rappels encore plus élaborés.

Contrairement à Phone Link, Drop ne fait pas de transferts locaux. En fait, il ne s’agit que d’un frontal pour OneDrive – tous les fichiers que vous envoyez seront téléchargés sur le stockage en nuage (et occuperont de l’espace dans votre compte). L’avantage de l’utiliser directement au lieu de OneDrive est que l’interface Drop est plus pratique pour ceux qui utilisent déjà Edge comme navigateur principal.

Un autre avantage est qu’une fois qu’un fichier a été téléchargé, il sera accessible à partir de tous les appareils connectés à votre compte Microsoft. Cela simplifie le partage entre plusieurs appareils (ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone, tablette, etc.).

Si vous voulez l’essayer avant la version stable, vous devrez télécharger Edge Canary sur Windows et sur Androïd.

La source | Passant par