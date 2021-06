La fonctionnalité Drop de juin de Google Pixel apporte un laps de temps d’astrophotographie, un avertissement et un dossier de photos verrouillé

La dernière fonctionnalité de Google sur les smartphones Pixel est désormais déployée avec de nouvelles fonctionnalités et une expansion du marché des fonctionnalités déjà existantes. La semaine dernière, nous avons signalé que l’Astrophotographie recevrait une fonctionnalité « intervalle de temps » et cette mise à jour l’inclut.

L’astrophotographie capture désormais un court laps de temps de l’exposition lors de la prise de vue d’une image fixe avec le mode. Fondamentalement, chaque capture du ciel à longue exposition que vous effectuez sur le Pixel sera également transformée en une courte vidéo du temps d’exposition, un peu comme le fait Google Photos avec Motion Photos. Il n’y a pas de mode accéléré dédié à l’astrophotographie en soi.

Chez Google I/O, la société a présenté son option de dossier verrouillé dans Google Photos et cette fonctionnalité est désormais déployée avec la mise à jour. Les photos « sensibles » peuvent être déplacées dans le dossier verrouillé, ou vous pouvez les prendre directement dans le dossier. Ce dossier verrouillé n’est accessible que par mot de passe ou empreinte digitale.

Heads Up est une nouvelle fonctionnalité de Digital Wellbeing qui vous rappelle de rechercher si l’appareil détecte que l’utilisateur marche tout en utilisant activement le téléphone.

Trois fonds d'écran sur le thème de la fierté ont été ajoutés aux appareils Pixel avec cette mise à jour.









Nouveaux fonds d’écran Fierté

Vous pouvez désormais utiliser Google Assistant pour répondre ou rejeter des appels téléphoniques en utilisant uniquement votre voix en disant « Hey Google, Répondre/Rejeter l’appel ».

La fonction de presse-papiers de Gboard sera désormais plus utile avec les adresses et les numéros de téléphone. Lorsque vous copiez un bloc de texte contenant un numéro de téléphone, une adresse et un site Web, Gboard extrait un numéro de téléphone ou une adresse e-mail lorsqu’il pense que vous essayez de l’enregistrer ou de le partager avec quelqu’un.

Trois des fonctionnalités exclusives Pixel de Google s’étendent à de nouveaux marchés : la détection des accidents de voiture de Google s’étend à l’Espagne, l’Irlande et Singapour. La fonction Filtre d’appel est désormais disponible au Japon. Enfin, l’application The Recorder sera disponible pour une transcription en direct à partir des dialectes anglais singapourien, australien, irlandais et britannique. Cette dernière mise à jour sera déployée d’ici la fin juillet sur tous les appareils Pixel 3 ou plus récents.

La mise à jour de juin publie également des correctifs répertoriés ci-dessous.

La mise à jour de June Pixel Feature Drop est en cours de déploiement.

