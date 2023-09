YouTube, propriété de Google, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme de vidéos courtes Shorts. Ce nouvel outil, appelé « Dream Screen », utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour permettre aux utilisateurs de créer des vidéos avec des arrière-plans personnalisés générés par l’IA. Les utilisateurs peuvent simplement saisir ce qu’ils veulent voir et l’IA leur donnera vie. Cette fonctionnalité devrait être lancée au début de l’année prochaine.

Lors de l’événement « Made on YouTube », le PDG de YouTube, Neal Mohan, a présenté Dream Screen, mentionnant comment cela permettra à davantage de personnes de rejoindre plus facilement Shorts. Actuellement, YouTube Shorts recueille plus de 70 milliards de vues quotidiennes, soulignant sa popularité.

A LIRE AUSSI | Le potentiel de GenAI pour remodeler les industries, en libérant de la valeur économique, révélé dans une nouvelle étude

Pour rationaliser davantage la création de contenu, la plateforme a introduit une nouvelle application mobile nommée YouTube Create. Actuellement en test bêta pour Android sur des marchés spécifiques, cette application permet aux créateurs de produire à la fois des vidéos courtes et plus longues. Ils peuvent éditer, ajouter des bandes sonores, des sous-titres et bien plus encore directement depuis leurs appareils mobiles.

En plus de Dream Screen et YouTube Create, YouTube a introduit « AI Insights », un outil visant à fournir aux créateurs des suggestions basées sur ce que leur public apprécie déjà sur la plateforme. Lors des premiers tests, plus de 70 % des utilisateurs interrogés l’ont trouvé utile pour développer et tester des idées vidéo.

A LIRE AUSSI | Nouvelles mises à jour de WhatsApp : achats intégrés, commande d’un repas, etc.

De plus, YouTube déploie un outil de doublage basé sur l’IA. Cet outil permettra aux créateurs de rendre leur contenu accessible aux téléspectateurs du monde entier en proposant des options de doublage.

La plateforme met également à niveau son application Musique avec une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer les expériences émotionnelles des utilisateurs. La prochaine fonctionnalité de filtre d’humeur permettra aux utilisateurs de découvrir et de diffuser de la musique adaptée à leur humeur actuelle. L’un des ajouts notables est le filtre « Cry », qui organisera une liste de lecture appelée « Sad Songs Supermix ». Cette liste de lecture est conçue pour offrir un réconfort et un lien émotionnel avec la musique aux utilisateurs qui pourraient se sentir déprimés.