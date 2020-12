Google met à jour les applications mobiles Google Drive pour aider les utilisateurs à rechercher des fichiers plus rapidement et plus efficacement. La fonctionnalité apporte essentiellement des suggestions intelligentes et une saisie automatique dans le champ de recherche, similaire à la barre de recherche de plusieurs applications telles que la recherche Google, YouTube et plus encore. Cependant, les suggestions de recherche sur Drive sont basées sur les noms de fichiers stockés sur la plate-forme de stockage cloud. Les utilisateurs disposant des versions Android et iOS de l’application apprécieront la nouvelle fonctionnalité, bien qu’elle ne soit déployée que pour les utilisateurs disposant d’un abonnement Google Workspace.

Google explique dans un article de blog que l’option de recherche améliorée permet de trouver des fichiers rapidement et facilement pour garantir que les utilisateurs peuvent les partager, les consulter, les collaborer et les créer à tout moment et en tout lieu. « Avec des changements dans les modèles de travail dus à COVID-19[feminine, plus de personnes doivent travailler même lorsqu’elles ne sont pas à leur bureau », ajoute la société. Dans le cadre de la dernière mise à jour, les utilisateurs pourront voir et réexécuter les recherches récentes sur les ordinateurs et les appareils mobiles. Comme mentionné, L’option de recherche de Drive affichera des suggestions intelligentes comprenant des résultats tels que des personnes, des recherches antérieures et des mots clés, ainsi que des fichiers récemment consultés.

Le géant du logiciel ajoute que les administrateurs n’auront aucun contrôle sur la fonctionnalité, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être désactivée. Les utilisateurs de Google Drive avec des appareils Android et iOS reçoivent maintenant la mise à jour via les magasins d’applications respectifs, et Google dit que le processus de déploiement se terminera dans les 15 prochains jours. En termes de disponibilité, les utilisateurs disposant d’un forfait Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus peuvent accéder à la fonctionnalité. Attirez les utilisateurs avec des forfaits premium tels que G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et les clients à but non lucratif y ont également accès. Google a mis à jour sa plate-forme de stockage dans le cloud pour garantir aux utilisateurs un accès fluide pendant la COVID-19[feminine pandémie. Plus tôt en octobre, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’accorder l’accès aux fichiers stockés sur Drive directement depuis Gmail.