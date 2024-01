La fonctionnalité de fond d’écran Always On Display du Galaxy S24 n’est pas disponible sur les appareils plus anciens

Samsung a lancé les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra avec plusieurs mises à niveau intéressantes. Sur le plan logiciel, les nouveaux produits phares exécutent One UI 6.1, qui apporte une mise à niveau bienvenue pour la fonction Always On Display (AOD) de Samsung : vous pouvez désormais forcer Always On Display à afficher le fond d’écran et les widgets de votre écran de verrouillage.

Naturellement, les gens se demandent dans quelle mesure l’affichage du fond d’écran sur AOD sera respectueux de la batterie. La consommation de la batterie sera certainement plus élevée que celle de l’ancien écran Always On Display entièrement noir, mais Samsung a intégré un paramètre d’économie d’énergie qui efface l’arrière-plan des photos ayant des personnes et des objets comme sujet afin que seule la personne ou l’objet est affiché sur AOD, permettant à certaines parties de l’écran de rester complètement sombres.

Nous avons également appris que les nouveaux écrans améliorés des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra consomment moins d’énergie que les écrans de leurs prédécesseurs, ce qui contribue encore à réduire l’épuisement de la batterie lorsque l’AOD est actif. Oui, cela s’applique même au Galaxy S24 de base, car pour la première fois, les trois modèles d’une gamme Galaxy S ont des écrans avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 1 Hz (ils ont également tous la même luminosité maximale).

Le fond d’écran AOD nécessite les écrans économes en énergie de la série Galaxy S24

Malheureusement, il semble que les appareils plus anciens, notamment le Galaxy S23 et d’autres lancés l’année dernière, ne bénéficieront pas des fonds d’écran AOD car leurs écrans ne sont pas aussi efficaces. Samsung ne l’a pas officiellement confirmé, mais d’après les informations que nous avons reçues d’une source fiable, c’est la principale raison pour laquelle la prise en charge du papier peint sur Always On Display est censée rester exclusive à la gamme Galaxy S24.

Cela aurait été formidable si Samsung laissait à ses utilisateurs le soin de décider s’ils pensent que la fonction de fond d’écran AOD vaut la consommation supplémentaire de batterie au lieu de leur en refuser purement et simplement l’accès, mais c’est ce que c’est, et nous devrons simplement garder nous croisons les doigts pour que l’entreprise change d’avis.

Certaines autres fonctionnalités qui ont fait leurs débuts avec la série Galaxy S24 et One UI 6.1 peuvent également être exclusives aux nouveaux produits phares, bien que pour le moment, nous ne sachions pas quelles fonctionnalités seront retenues et lesquelles ne le seront pas. Les téléphones Galaxy de milieu de gamme et économiques auront probablement beaucoup moins de fonctionnalités, en particulier ceux basés sur l’IA, car les appareils de milieu de gamme et économiques n’ont pas assez de puissance sous le capot.

Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus sur les projets de Samsung visant à intégrer les fonctionnalités logicielles du Galaxy S24 et One UI 6.1 aux appareils existants. D’ici là, jetez un œil à notre présentation des fonctionnalités de One UI 6.1 dans la vidéo ci-dessous !