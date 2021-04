La nouvelle expérience Fast Pair sur #Android est là. Avec une mise en page mise à jour et plus facile à utiliser, découvrez comment il permet de connecter des appareils Bluetooth à plus de 100 appareils de partenaires tels que @JBLaudio et @SonyElectronics plus simple et pratique avec un seul robinet. pic.twitter.com/cWuMMcATrP

– Android (@Android) 13 avril 2021