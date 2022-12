La fonctionnalité de comptage de vues “embarrassante” d’Elon Musk pour les tweets est critiquée par les mèmes

La dernière décision controversée d’Elon Musk se présente sous la forme d’une fonction de comptage de vues sur Twitter et les utilisateurs lui ont collectivement donné un laissez-passer. « Twitter déploie View Count, vous pouvez donc voir combien de fois un tweet a été vu ! C’est normal pour la vidéo”, a écrit Musk dans un tweet. “Montre à quel point Twitter est plus vivant qu’il n’y paraît, car plus de 90% des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetez pas, ne répondez pas ou n’aimez pas, car ce sont des actions publiques. ,” il ajouta. Il a également déclaré que les tweets sont généralement consultés 100 fois plus qu’ils ne sont appréciés.

Les utilisateurs de Twitter ne semblaient pas tout à fait accepter l’idée de la fonction d’affichage. “Cette chose” nombre de vues “est la fonctionnalité la plus stupide de l’histoire de Twitter. hé, voici le nombre de personnes qui ont vu votre tweet et l’ont complètement ignoré. est-ce que cela vous fait du bien est-ce utile pour vous [sic]”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Bien que certains utilisateurs de Twitter aient déclaré avoir obtenu la fonctionnalité, elle ne semble pas encore disponible pour tout le monde. Twitter pourrait le déployer par phases.

