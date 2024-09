La fonctionnalité cachée d’Apple dans votre nouvel iPhone 16 Pro

Un homme prend une photo d’un iPhone 16 Pro (Photo de NIC COURY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Avec le lancement de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro, Tim Cook et son équipe ont introduit une nouvelle fonctionnalité matérielle qui profitera aux millions d’utilisateurs qui souhaitent acheter les nouveaux smartphones iOS. Et ils ne se rendront peut-être pas compte à quel point ce changement sera utile avant de nombreuses années.

Après l’ajout du bouton d’action programmable à l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max (qui est désormais ajouté à l’iPhone 16 et à la variante 16 Plus), Apple a introduit le bouton Appareil photo sur les combinés iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Monté à côté du côté inférieur gauche de l’écran de l’iPhone, le bouton Appareil photo peut déclencher plusieurs fonctionnalités, notamment l’ouverture de l’application Appareil photo et la prise d’une photo, le démarrage de l’enregistrement vidéo, le basculement des fonctionnalités de l’appareil photo et la sélection d’un niveau de zoom.

Il s’agit également d’un objectif plus subtil, qui peut prendre du temps à devenir apparent pour les utilisateurs. Il s’agit d’une initiative sournoise visant à soutenir l’Apple Vision Pro.

Grâce à VisionOS, vous pouvez lire le format vidéo stéréoscopique d’Apple sur l’Apple Vision Pro. Ces vidéos spatiales sont enregistrées sur votre iPhone, mais étaient auparavant limitées à l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, en partie grâce à la disposition de l’appareil photo principal et de ses deux objectifs qui se trouvent l’un à côté de l’autre lorsque l’iPhone est tenu en mode paysage.

Alors que l’iPhone 15 avait une disposition diagonale de ses deux objectifs photo, l’iPhone 16 passe à une disposition verticale… ou horizontale lorsqu’il est tenu en mode paysage. Ce qui est parfait pour l’enregistrement vidéo spatial.

Vous ne pourrez peut-être pas les lire en 3D sur votre iPhone, mais si vous achetez un casque Apple Vision Pro (ou peut-être un deuxième casque Vision à un prix plus attractif à l’avenir), vos souvenirs enregistrés vous attendront en trois dimensions glorieuses.

Et vous aurez plus de chances de tenir votre téléphone en mode paysage si vous devez atteindre un tout nouveau bouton d’appareil photo avec ses commandes à une main. Il s’agit d’une subtile initiative d’Apple pour aider les utilisateurs à enregistrer des vidéos spatiales pour « un moment magique que seule Apple peut offrir » à l’avenir.

