Facebook prévoit de mettre à jour sa fonctionnalité « Messenger Room » avec une option de chat vocal qui serait inspirée par Clubhouse. En février 2021, un rapport du New York Times indiquait que la société travaillait sur une fonctionnalité de type Clubhouse, même s’il n’était pas clair si le géant des médias sociaux travaillait sur une nouvelle plate-forme ou une expérience intégrée avec l’application Facebook existante. Le nouveau développement a été repéré par le développeur mobile et ingénieur inverse Alessandro Paluzzi, qui est tombé sur « Live Audio » de Facebook dans le code de l’application Facebook Android. Le service semble être accessible via Messenger Room, mais il en est encore aux premiers stades de développement. Pour rappel, Facebook avait dévoilé la fonctionnalité de visioconférence Messenger Rooms en août dernier sur des plateformes rivales comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. La société a intégré le service Messenger Room sur Instagram et WhatsApp.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy