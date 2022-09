La fonctionnalité Android de septembre regorge de goodies

Même de temps en temps (généralement tous les trimestres), Google annonce une suite de nouvelles fonctionnalités pour Android. Plus tôt cette année, nous avons reçu une fonctionnalité Android qui nous a apporté des autocollants personnalisés dans Gboard, des améliorations pour l’amplificateur de son, et bien plus encore. Cette semaine, Google a fait une annonce similaire, mais ce n’est pas exclusif à Android. Passons en revue les nouveautés des différentes plateformes de l’entreprise.

Partager à proximité

Dans un changement à venir, les utilisateurs pourront utiliser le partage à proximité pour transférer des fichiers entre les appareils qu’ils possèdent. Une fois en direct, vous pourrez simplement sélectionner des appareils Android connectés à votre compte Google dans le menu de partage, puis partager rapidement des fichiers entre eux. Cela peut se produire même lorsque les écrans sont éteints. Cela rendra le partage à proximité très utile à l’avenir.

Mise à jour de Google Drive, Google Keep Widgets

Plus de widgets frais pour votre écran d’accueil. Selon Google, trois boutons de l’écran d’accueil désormais sur le widget Drive mis à jour offrent un accès direct aux fichiers Google Docs, Google Slides et Google Sheets. Et pour Google Keep, un widget plus grand et une taille de police agrandie facilitent l’accès à la prise de notes, aux listes de tâches et aux rappels.

Emojify

Je vais laisser Google expliquer celui-ci. C’est mignon et idiot et j’ai hâte de l’essayer.

Supposons que vous souhaitiez mettre l’accent sur ce que vous dites sans l’effort supplémentaire de sélectionner un emoji à la fois. Gboard vous permet désormais d’« émojifier » vos messages. Tapez simplement votre phrase, appuyez sur le bouton Emojify pour sélectionner votre mise en page préférée et appuyez sur envoyer pour ajouter la bonne magie emoji à partager avec vos amis. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans l’application Gboard Beta en anglais et sera disponible pour tous les utilisateurs de Gboard en anglais au cours des prochaines semaines.

Si vous souhaitez essayer de rejoindre la version bêta de Gboard, vous pouvez le faire ici. De plus, Google a annoncé que de nouveaux mashups Emoji Kitchen étaient en cours de déploiement pour les utilisateurs de Gboard.

Google Meet

Google ajoute de nouveaux expériences partagées à Google Meet, comme des jeux comme Uno, Kahoot et Heads Up. Vous pourrez également désormais regarder des vidéos YouTube, et bien plus encore avec jusqu’à 100+ en même temps. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement. Également pour Meet, l’épinglage multiple est en cours de déploiement, permettant aux utilisateurs d’épingler les flux qu’ils souhaitent surveiller pendant un appel. Ceci est utile lorsqu’il y a un appel avec beaucoup, beaucoup de personnes.

Google Keep Tile pour Wear OS

Sur Wear OS, il y a une nouvelle vignette Google Keep entrante, ce qui permet de dicter des notes et de vérifier la liste de contrôle en un clin d’œil depuis le poignet. Et enfin, Bitmoji se dirige vers Wear OS. Selon Google, vous devrez concevoir votre propre Bitmoji dans Snapchat (ou dans l’application Bitmoji), installer le cadran Bitmoji Watch sur la montre, puis vous pourrez définir votre jolie tasse comme cadran de la montre. Le visage affichera alors différentes expressions en fonction de facteurs tels que la météo, l’heure de la journée et l’activité physique.

Soyez à l’affût de toutes ces choses à partir de ce mois-ci. Pour plus de détails, consultez le blog de Google en suivant le lien ci-dessous.

// Google