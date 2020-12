Amazon a introduit une nouvelle fonctionnalité Watch Party en Inde qui permet le streaming de groupe sur la plate-forme Prime Video. La fonction de diffusion en continu permet aux utilisateurs d’héberger et de participer à «Watch Party» avec l’option de lecture synchronisée. Notamment, cela ne fonctionne qu’avec le client Web Prime, et une seule session de surveillance peut inclure jusqu’à 100 participants. La fonctionnalité a été déployée pour la première fois auprès des utilisateurs d’Amazon Prime aux États-Unis en juillet et a commencé à atteindre progressivement d’autres marchés comme le Royaume-Uni.

Amazon a partagé le développement aujourd’hui et la fonctionnalité Watch Party est disponible en Inde. La société explique que chaque participant pendant la session de streaming doit avoir un abonnement Prime ou un abonnement Prime Video. De plus, seul l’hôte de la session Watch Party dispose de commandes pour lire, mettre en pause et ignorer la vidéo. Il existe également un onglet de discussion dédié qui permet aux participants d’envoyer des messages pendant que la session de film virtuel est activée. Comme mentionné, la fonctionnalité ne fonctionne qu’avec le client Web Amazon Prime Video et les utilisateurs qui essaieront de l’ouvrir sur l’application seront automatiquement redirigés vers le navigateur Web du téléphone.

Pour démarrer la Watch Party sur la plate-forme de streaming, ouvrez Prime Video dans un navigateur Web, sélectionnez l’émission télévisée ou le film que vous souhaitez grouper en streaming, cliquez sur le bouton Watch Party qui se trouve à côté de l’option de partage, entrez un nom et envoyez le lien copié vers chaque participant. La fonctionnalité permet essentiellement aux utilisateurs de se rassembler virtuellement pour des films au milieu du COVID-19[feminine pandémie. La société de commerce électronique espère que Watch Party on Prime favorisera la distanciation sociale pendant la pandémie. Actuellement en Inde, l’abonnement Amazon Prime coûte 129 Rs par mois ou 999 Rs par an. L’abonnement donne également accès à de la musique de qualité HD sur Amazon Music, à un abonnement Prime sur Amazon.com, etc.

Notamment, Watch Party sur Prime Videos fonctionne sans aucun plug-in contrairement à la fonction Teleparty (anciennement appelée Netflix Party) qui nécessite une extension Web pour regrouper les films et émissions Netflix en streaming. De même, les utilisateurs peuvent héberger Watch Party sur plusieurs navigateurs Web, car Teleparty fonctionne uniquement avec le navigateur Google Chrome, pour le moment.