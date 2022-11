La fonction satellite SOS d’urgence de l’iPhone 14 arrivera plus tard ce mois-ci

Votre iPhone 14 ou 14 Pro pourra contacter les services d’urgence par satellite plus tard ce mois-ci, Apple a déclaré jeudi en un communiqué sur son investissement de 450 millions de dollars pour soutenir la technologie. Apple affirme que le service permettra aux gens de contacter l’aide et de partager leur emplacement lorsqu’ils sont hors de portée du service cellulaire. Ce sera gratuit pour les utilisateurs d’iPhone 14 pendant les deux prochaines années.

Lorsqu’il sera en direct, Emergency SOS via satellite, car Apple appelle le service, permettra aux gens d’envoyer des SMS aux services d’urgence et de partager des informations sur leur situation avec les contacts d’urgence. Avec une vue dégagée du ciel, les messages peuvent être envoyés par satellite en 15 secondes seulement, a déclaré Apple.

L’investissement d’Apple contribue à étendre et à améliorer le réseau de satellites et de communication de son partenaire Globalstar, qui exploite une flotte de 24 satellites à des fins de communication.

Le moment exact de la sortie du SOS d’urgence via les satellites n’est pas clair, bien qu’Apple ait déclaré qu’il nécessiterait un Mise à jour logicielle iOS 16 à venir en novembre. Pour commencer, il sera disponible pour toute personne possédant un iPhone 14 ou 14 Pro aux États-Unis (y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines) et au Canada. Cela exclura les iPhone achetés en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao.