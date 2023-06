La fonction publique du Canada est coincée dans « l’analogique » et le monde « a évolué » : ancien greffier

La fonction publique ne suit pas le rythme des besoins des Canadiens dans un monde numérique, dit celle qui la dirigeait.

« La fonction publique fonctionne toujours selon ce que je décrirais comme une sorte de manière analogique et le monde a évolué », a déclaré l’ancienne greffière du Conseil privé Janice Charette. Rosemary Barton en direct dans une interview diffusée dimanche.

« Vous pouvez faire une réservation pour un dîner, vous pouvez réserver une croisière, vous pouvez transférer de l’argent dans et hors de votre compte bancaire, transférer entre nous deux – c’est remarquable ce que vous pouvez faire dans un monde numérique et la fonction publique, et notre infrastructure de prestation de services n’a pas suivi ce rythme. »

C’est une lacune qui, selon Charette, était visible lorsque la fonction publique ne pouvait pas fournir de services tels que les passeports une fois les restrictions COVID-19 levées.

« En toute humilité, nous savons que nous devons faire un meilleur travail là-bas », a-t-elle déclaré.

Fier de la réponse initiale à la pandémie

Mme Charette, qui décrit son travail comme étant « l’intendante de l’une des institutions les plus importantes de notre démocratie », a pris sa retraite vendredi après près de 40 ans au service, dont des passages comme greffière des premiers ministres Stephen Harper et Justin Trudeau.

Réfléchissant à son mandat, Charette a déclaré qu’elle était fière de la façon dont la fonction publique est intervenue au début de la pandémie de COVID-19, dépenser des milliards pour accompagner les personnes et les entreprises.

« L’une des choses que je crois complètement à propos du service public, c’est qu’en cas de crise, nous pouvons être magnifiques », a-t-elle déclaré.

« Les décisions devaient évoluer rapidement, les avantages devaient évoluer rapidement… et le défi est de savoir comment maintenir cela à l’avenir? »

Au fur et à mesure que les blocages ont été levés, les services ont pris du retard et les frustrations ont augmenté.

La greffière sortante du Conseil privé, Janice Charette, s’entretient avec l’animatrice de la CBC, Rosemary Barton. (Jean-François Benoit/CBC)

Le gouvernement a été mis sur la défensive l’année dernière lorsque les bureaux des passeports ont été submergés par une vague de demandes.

Le ministère de l’Immigration a également été pris de court par la demande. À un moment donné l’année dernière, plus de 2,4 millions de demandes étaient bloquées en attente de traitement.

« Je pense que dans la fonction publique, nous avons peut-être sous-estimé à quelle vitesse les gens allaient vouloir retourner à leur vie, à quelle vitesse ils allaient vouloir voyager et avoir leur passeport, et à quelle vitesse nous allions démarrer le système d’immigration, combien de personnes allaient vouloir déménager », a déclaré Charette.

« Ce n’était pas le meilleur des cas pour la fonction publique car nous avons sous-estimé cette montée en puissance. »

Charette défend les contrats extérieurs

Un autre problème pour son successeur, John Hannaford, sera de savoir comment gérer les consultations externes.

Le vérificateur général examine les millions de dollars de contrats que le gouvernement fédéral a accordés à la société de conseil en gestion McKinsey & Company à la suite de reportages.

Charette a dit qu’elle croit qu’il y a des moments où il est logique de faire appel à des experts externes.

« La fonction publique n’est pas et ne devrait jamais être considérée comme une source de toutes les connaissances », a-t-elle déclaré.

« Il y a de nombreux cas où, qu’il s’agisse d’un besoin temporaire ou d’un besoin spécialisé, nous ne voulons pas le construire à l’intérieur de la fonction publique. C’est en fait plus économique et plus efficace et peut-être mieux pour le public que nous sortons et obtenons une expertise externe. »

En plus d’être le chef de la fonction publique, le greffier agit à titre de sous-ministre auprès du premier ministre et de secrétaire du cabinet.

« J’ai eu l’honneur d’être assis dans la salle du Cabinet pour certaines des conversations les plus fascinantes sur des questions qui comptent vraiment pour les Canadiens », a déclaré Charette à Barton.

Cela aurait inclus les discussions tendues de février 2022 sur la question de savoir si le gouvernement devrait ou non invoquer la loi sur les mesures d’urgence.

Je ne voulais pas être «intimidé» par la décision de la Loi sur les mesures d’urgence

En tant que greffier, Charette a recommandé au gouvernement d’utiliser la loi inédite pour éliminer les manifestations anti-mesures de santé publique qui avaient paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant près d’un mois.

Cette décision l’a propulsée sous les projecteurs lorsqu’elle a ensuite été appelée à témoigner devant la Commission d’urgence de l’ordre public l’automne dernier et a défendu sa justification.

Bien que le commissaire Paul Rouleau ait finalement statué que le gouvernement fédéral avait atteint le seuil requis pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, la décision du gouvernement reste polarisante pour de nombreuses personnes à travers le pays.

REGARDER | Charette défend ses conseils lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

La greffière du Conseil privé discute de ses conseils au premier ministre au sujet de la Loi sur les mesures d’urgence Janice Charette a déclaré à l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence qu’il existe une définition plus large d’une menace de violence que celle identifiée par le SCRS, et c’est cette définition plus large qui l’a amenée à recommander au PM d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

Charette a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser l’utilisation sans précédent de la loi la dissuader, ainsi que d’autres décideurs, de l’utiliser si nécessaire.

« Je me souviens très bien avoir pensé que nous n’avions jamais utilisé ce projet de loi, si implicitement que vous allez entrer dans l’histoire, mais vous ne voulez pas non plus être intimidé par cela », a-t-elle déclaré.

« La fonction publique est connue pour son aversion au risque. Vous ne voulez pas apporter un parti pris, ‘Oh mon Dieu, c’est une si grande chose. Oh, peut-être que nous ne devrions pas le faire.’ Est-ce le bon instrument au bon moment avec toutes les bonnes protections qui l’entourent ? »

Charette a déclaré que de nombreux manifestants avaient « des questions tout à fait légitimes ».

« Il n’y a que si longtemps que vous pouvez en quelque sorte retenir les gens. Ensuite, il y a comme, OK, eh bien, et moi? Qu’en est-il de mon intérêt pour l’intérêt de ma famille? » dit-elle.

« La préoccupation pour moi était cet autre élément que nous avons vu s’y glisser et c’était presque comme si certains profitaient de ce qui était une protestation généralisée, un débat généralisé en cours, par des gens qui avaient un point de vue différent à faire valoir. »