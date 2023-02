La fonction d’état de WhatsApp obtient une tonne de nouvelles fonctionnalités, y compris la voix et les réactions

Aujourd’hui, WhatsApp annonce que la fonction Statut reçoit une tonne de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour qui permettent toutes ces nouvelles fonctions sont déjà déployées pour les utilisateurs du monde entier et devraient être disponibles pour tous ceux qui utilisent WhatsApp “dans les semaines à venir”.

Alors qu’y a-t-il exactement de nouveau, vous vous demandez ? Tout d’abord, vous pouvez désormais enregistrer et partager des messages vocaux sous forme de messages d’état. Celles-ci peuvent durer jusqu’à 30 secondes. Ensuite, vous pouvez mettre à jour vos paramètres de confidentialité par statut, afin que vous puissiez choisir qui peut voir (ou entendre) votre statut chaque fois que vous le mettez à jour. Comme vous vous en doutez, votre sélection d’audience la plus récente est enregistrée, puis utilisée par défaut pour votre prochain statut.

Les réactions de statut vous permettent de répondre aux mises à jour de statut, et c’était apparemment la fonctionnalité la plus demandée pour WhatsApp après le lancement des réactions dans les chats l’année dernière. Vous pouvez répondre rapidement à n’importe quel statut en glissant vers le haut et en appuyant sur l’un des huit emojis. Et bien sûr, vous pouvez toujours répondre avec du texte, un message vocal ou des autocollants.

Un nouvel anneau de profil de statut sera présent autour de la photo de profil de votre contact chaque fois qu’il partage une mise à jour de statut, et il sera visible dans la liste de discussion, les listes de participants du groupe et la section des informations de contact.

Enfin, les aperçus de lien sont désormais activés pour les statuts, tout comme les chats. Ainsi, lorsque vous publiez un lien sur votre statut, l’aperçu s’affiche automatiquement et améliore l’apparence de votre statut, tout en donnant à vos contacts une idée de ce qu’est le lien avant qu’ils n’appuient dessus.

