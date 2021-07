La fonction de pilote automatique de Tesla confond la lune avec un feu de circulation jaune, regardez la vidéo

Grâce aux films de science-fiction et aux promesses ambitieuses des géants de la technologie, nous imaginons une utopie de voitures autonomes. Cependant, les machines, semble-t-il, ne sont pas encore assez intelligentes pour se retrouver seules avec le volant. Maintenant, dans une vidéo virale partagée par l’utilisateur de Twitter Jordon Nelson, on peut voir le système de pilote automatique d’une voiture Tesla confondre la lune jaune dans le ciel avec un feu de circulation jaune.

La vidéo montre ensemble l’écran de la tablette de la voiture et la vue depuis le pare-brise. Dans la vidéo, on peut voir que la lune, qui semble être jaune, est loin et haut dans le ciel. Sur l’écran d’interface de la voiture, la trajectoire choisie de la voiture est visible à l’intérieur de deux lignes bleues parallèles et une autre voiture, passant devant la voiture de l’utilisateur, est également visible à l’écran. Soudain, un feu de circulation jaune apparaît sur l’écran de nulle part. Fait intéressant, alors que le feu de circulation semble se rapprocher et passer, un autre feu de circulation jaune apparaît également sur l’écran, puis un autre. Tout au long de la vidéo de 23 secondes, 13 feux jaunes apparaissent à l’écran et passent. Mais en réalité, il n’y a pas de feu jaune du tout. Ce qui est là, c’est une lune jaune, loin et haut dans le ciel. L’algorithme de perception de la voiture semble confondre la lune avec un feu de circulation. La voiture a continué à vouloir ralentir, a ajouté Nelson dans la légende.

Partageant la vidéo, Nelson a tagué le PDG et milliardaire du constructeur automobile, Elon Musk, demandant à son équipe d’examiner le problème. Bien qu’elle ait été visionnée plus de 9 lakh fois, la vidéo n’a pu obtenir de réponse ni de Tesla ni de Musk. Cependant, d’autres utilisateurs de Twitter ont réagi au tweet en suggérant des changements dans les algorithmes ou en publiant des remarques pleines d’esprit. Un utilisateur a plaisanté: « Edge case. N’arrive que sur les planètes avec des lunes.

Cas particulier. N’arrive que sur les planètes avec des lunes. — Bonaire (@BonaireVolt) 23 juillet 2021

Haha, la version bêta de FSD 9 sera bientôt disponible, je le jure ! La conduite autonome généralisée est un problème difficile, car elle nécessite de résoudre une grande partie de l’IA du monde réel. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile, mais la difficulté est évidente rétrospectivement. Rien n’a plus de degrés de liberté que la réalité. – Elon Musk (@elonmusk) 3 juillet 2021

Musk a exagéré à propos de la conduite entièrement autonome et du système avancé d’aide à la conduite de Tesla, comme l’a admis le directeur du logiciel de pilote automatique de Tesla au California Department of Motor Vehicles, selon un rapport de The Verge. Musk a également récemment admis dans un tweet que la conduite autonome est plus difficile qu’il ne s’y attendait.

