La fonction Apple Emergency SOS sauve un homme bloqué en Alaska lors de sa première utilisation connue

Apple a récemment activé sa fonction SOS d’urgence par satellite disponible sur la série iPhone 14 aux États-Unis et au Canada et a déjà aidé à sauver un homme bloqué à Nimiuk Point, en Alaska. Le ministère de la Sécurité publique de l’Alaska a publié une dépêche de rapport, qui précise qu’un motoneigiste bloqué a été secouru par les soldats de l’État de l’Alaska le 1er décembre à 2 heures du matin, heure locale, après que la personne a activé la fonction SOS d’urgence sur son iPhone.

Le rapport précise que le centre d’intervention d’urgence d’Apple a contacté le service de recherche et de sauvetage de l’arrondissement de l’Arctique du Nord-Ouest avec les coordonnées GPS exactes de l’homme bloqué. Une équipe de quatre volontaires a alors été dépêchée et l’a retrouvé.

La fonction SOS d’urgence d’Apple est actuellement disponible aux États-Unis et au Canada pour les utilisateurs d’Apple et devrait s’étendre à travers la France, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

