La folle victoire de West Brom sur Brighton est un modèle pour le patron Sam Allardyce

La victoire de West Brom sur Brighton doit être considérée comme l’une des plus bizarres de l’histoire de la Premier League après que l’arbitre Lee Mason ait perdu l’intrigue.

Pourtant remarquable qu’elle était, la victoire 1-0 sur un coup de pied arrêté est également un modèle pour le patron de West Brom, Sam Allardyce.

Certes, Allardyce ne voudra pas voir ses combattants de relégation concéder à nouveau deux pénalités.

Il ne voudra sûrement pas non plus le drame de l’arbitre refusant aux visiteurs un but avant de l’attribuer et de l’exclure une fois de plus.

Mais Allardyce était désespéré pour une victoire 1-0 depuis qu’il a pris les commandes en décembre.

C’était son premier triomphe de ce genre en 13 tentatives de Premier League.

Big Sam est enfin en train de boucher les trous de la défense la plus fuyante de l’élite qui a déjà concédé 55 buts.

Ses quatre arrières et son gardien Sam Johnstone étaient résolus alors que Brighton dominait la possession.