La folie des temps d’arrêt enveloppe l’Amérique du Sud

Les titres peuvent être gagnés et perdus une fois les 90 minutes écoulées. L’introduction du VAR a allongé les temps d’arrêt, et lorsque les nerfs sont à bout de nerfs et les membres fatigués, il y a un risque de drame – le genre de drame qui, au cours du week-end, a décidé du destin du championnat paraguayen.

Le dernier tour de la compétition a accueilli l’affrontement des deux équipes en lice pour le titre. Les géants traditionnels Cerro Porteno n’avaient besoin que d’un match nul. Les parvenus Guarani devaient gagner, et ils avaient l’avantage à domicile. Et au début du match, ils avaient également un avantage numérique. Après consultation avec VAR, l’arrière latéral de Cerro Alan Benitez a été expulsé. Cerro Porteno était à un homme et peu après la mi-temps, il avait deux buts de retard. Lorsque le deuxième but est entré, le commentateur de la télévision a crié « champions guarani ! » Comment Cerro Porteno a-t-il pu renverser la vapeur ?

Un retour semblait encore plus improbable, presque impossible, lorsque le jeu est passé aux arrêts de jeu. Deux buts d’avance, un homme d’avance, tout ce que Guarani avait à faire était de garder la tête froide et de courir le temps.

Mais ensuite, le plaisir et les jeux ont commencé. Cerro Porteno s’est efforcé d’appliquer une pression tardive. Ils ont gagné un corner. Être si proche d’une victoire célèbre s’est avéré trop pour certains dans les rangs guarani. L’arrière Rodri Ferreira est tombé blessé, derrière la ligne de but. Le gardien Gaspar Servio a tenté une pratique pointue, une soi-disant « intelligence de jeu » si flagrante qu’elle ne peut être considérée que comme de la stupidité. Il a ramené Ferreira sur le terrain, dans l’espoir que l’arrière latéral aurait besoin d’un traitement et que plus de temps serait consommé. L’arbitre ne l’avait pas — correctement. Les gardiens de but s’en tirent avec assassiner dans le football sud-américain, feignant des blessures pour perdre du temps. Cette fois, cependant, Servio n’avait aucune défense – et il était déjà sur un carton jaune. Il a été expulsé. Guarani avait utilisé tous ses remplaçants et le défenseur Marcos Cacares a donc dû entrer dans le but.

À partir de là, les choses ont empiré pour les hôtes.

Dans le fracas général, la poussée et la bousculade des tensions du temps d’arrêt, l’arbitre a accordé un carton jaune au défenseur guarani Roberto Fernandez. C’était son deuxième, et il est parti. Guarani avait maintenant un défenseur central dans le but et l’autre hors du terrain. Jouant maintenant à 10 contre neuf, Cerro Porteno s’est élancé vers l’avant. Caceres dans le but n’inspirait aucune confiance et la défense rafistolée était un sac de nerfs collectif. Au cours de deux minutes folles, Alberto Espinola a forcé un but, Guarani a lancé une attaque dangereuse, Cerro a récupéré le ballon, l’a fait avancer et Espinola a centré pour Jair Patino pour rentrer au second poteau. Patino, déjà sur un jaune, a exagéré les célébrations et a vu rouge, et c’était neuf contre neuf pendant les dernières secondes avant que l’arbitre ne siffle et que Cerro Porteno remporte le titre.

Angel Lucena de Cerro Porteno célèbre après avoir battu Guarani pour remporter le tournoi Clausura du Paraguay. NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images

Les joueurs guarani ont entouré l’arbitre, qui a semblé prendre un coup sur la tête de l’entraîneur adjoint, mais il a été irréprochable. Guarani avait laissé filer parce qu’ils n’avaient pas pu faire face à la proximité de la victoire. Ils voulaient trop gagner.

Cela ne semblerait certainement pas s’appliquer aux manigances des arrêts de jeu en deuxième division colombienne qui semblaient se terminer avec la promotion dans l’élite de l’Union Magdalena.

Le match entre Llaneros et Union Magdalena semblait être de peu d’importance. Si Fortaleza gagnait son match contre Bogota, l’Union ne pourrait pas être promue. Au bout de 90 minutes, les Llaneros menaient 1-0. Mais ensuite, la nouvelle est arrivée que Fortaleza avait perdu. Deux buts dans les arrêts de jeu de l’Union Magdalena allaient désormais tout changer. Et ils sont venus, contre une défense qui a fondu de façon suspecte. Le gardien des Llaneros semblait faire de son mieux, mais le niveau d’engagement de la défense devant lui était très discutable.

Les joueurs colombiens du monde entier, dont Juan Cuadrado et Hugo Rodallega, ont rapidement condamné les événements des dernières minutes du match. L’incident a pris des proportions bien au-delà du football. Le président colombien Ivan Duque a qualifié le match de « honte nationale », et Guillermo Herrera, son ministre des Sports, l’a qualifié « d’acte de corruption ».

Il y aura clairement une enquête – une sorte de VAR du système de justice sportive. La décision sur qui devrait être promu en première division colombienne ira bien au-delà des arrêts de jeu.