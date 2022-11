La folie des délais commerciaux et une grosse semaine neuf pour les Rams et les Bucs: Hannah Wilkes jette un œil à une semaine mémorable dans la NFL | Nouvelles de la NFL

L’ancien ailier serré des Lions de Detroit, TJ Hockenson, a trouvé une nouvelle maison avec les Vikings du Minnesota à la date limite des échanges de mardi

Hannah Wilkes de Sky Sports se penche sur la folie de la date limite des échanges de mardi et ses plus grands moteurs, et choisit les équipes à surveiller lors de la neuvième semaine de la NFL…

1) Une date butoir délicieusement chargée

Historiquement, la date limite des échanges de la NFL n’a pas été la ruche d’activité (et le pseudo jour férié) que les fans britanniques associent au autre date limite du football.

2022 représente-t-il un énorme changement vers une aubaine d’offres de dernière minute, des mouvements inattendus et peut-être une édition spéciale d’accompagnement de Zone rouge?! Peut-être.

Douze joueurs ont été échangés mardi sur 10 accords, ce qui est le plus en 30 ans, certains grands noms changeant d’équipe et certaines équipes montrant clairement où ils en sont au milieu de la saison 2022.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vainqueur du Super Bowl, Torry Holt, salue le quart-arrière de deuxième année Justin Fields comme «l’avenir» des Bears de Chicago et est enthousiasmé par l’ajout du receveur Chase Claypool via le commerce. Le vainqueur du Super Bowl, Torry Holt, salue le quart-arrière de deuxième année Justin Fields comme «l’avenir» des Bears de Chicago et est enthousiasmé par l’ajout du receveur Chase Claypool via le commerce.

Les raisons d’un mardi aussi chargé peuvent être multiples, mais le fait qu’il y ait encore tant d’équipes en lice pour les séries éliminatoires y est certainement pour quelque chose. De plus, et je pense que c’est un facteur important, 31 équipes se sont assises et ont regardé les Rams de Los Angeles construire une liste gagnante du Super Bowl la saison dernière grâce à des échanges intelligents et à des acquisitions d’agences libres. Cela a divisé, mais cela a payé.

Le jury ne sait toujours pas s’il s’agit d’un coup de chance ou représente le début d’un changement, mais cela a certainement fait un mardi soir divertissant.

2) Mouvements à noter…

Au cas où nous aurions le moindre doute, les Buffalo Bills sont prêts pour 2022. Leur acquisition de Nyheim Hines des Colts d’Indianapolis ajoute encore une autre arme à leur attaque et une qui renforce à la fois leur jeu de course et de passe. Gagnez, gagnez, Super Bowl Ring !

Le porteur de ballon Nyheim Hines a échangé les Colts d’Indianapolis contre les Bills de Buffalo mardi

À l’autre bout de la pile, les Lions de Detroit empilent les choix de repêchage de 2023 comme si leur vie en dépendait – ce qui, pour de nombreuses personnes dans le bâtiment, n’est peut-être pas trop éloigné de la vérité (professionnellement parlant). Le choix de deuxième ronde de 2023 (entre autres) qu’ils ont obtenu des Vikings du Minnesota en échange de TJ Hockenson signifie qu’ils ont maintenant deux choix de deuxième tour pour accompagner leurs deux premiers tours en 2023 (un avec l’aimable autorisation des Rams susmentionnés pour Matthew Stafford), afin qu’ils puissent doubler et potentiellement accélérer la reconstruction prolongée dans laquelle ils se trouvent.

C’est aussi une grande victoire pour les Vikings. Hockenson est sur la bonne voie pour atteindre des sommets en carrière cette année, a un pedigree Pro Bowl et donne aux défenses adverses quelque chose à penser au-delà de “couvrir Justin Jefferson”. En trouvant une couverture pour les blessés Irv Smith les Vikings se sont en fait améliorés, de manière significative, ce qui est vital pour une équipe actuellement sur la bonne voie pour le football des séries éliminatoires.

Calvin Ridley, suspendu, a été échangé mardi par les Falcons d’Atlanta aux Jaguars de Jacksonville

Le plus grand “d’où cela vient-il ?!” moment de mardi doit être Calvin Riley échangé des Falcons d’Atlanta aux Jaguars de Jacksonville. Il est suspendu indéfiniment (ironiquement pour avoir parié sur les Falcons contre les Jags l’année dernière…), mais peut demander à revenir dans la ligue à la fin de cette saison, ce qui ajoute toute une couche de complication aux différents choix qu’Atlanta recevra en échange de lui. . Un nouveau départ pourrait être ce dont il a besoin en tant que joueur, et du point de vue des Falcons, ils gagnent potentiellement un énorme capital de repêchage et, au pire, un choix de sixième tour pour un joueur qu’ils n’ont pas eu sur le terrain depuis plus de une année.

3) C’est une grande semaine neuf pour…

NFL en direct Vivre de

Les Eagles de Philadelphie. Ils peuvent passer à 8-0 avec une victoire sur les Texans de Houston lors du Thursday Night Football. Si vous êtes un fan de Houston qui traverse tout pour un bouleversement tout-puissant, c’est probablement en vain ; les Eagles ont marqué plus de points au deuxième quart cette saison que les Texans pendant leurs sept matchs (126 contre 116, beurk !).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de la façon dont les Eagles sont allés 7-0 pour s’asseoir en tant que seule équipe invaincue restante dans la saison 2022 de la NFL. Un aperçu de la façon dont les Eagles sont allés 7-0 pour s’asseoir en tant que seule équipe invaincue restante dans la saison 2022 de la NFL.

Les Rams et les Buccaneers de Tampa Bay s’affrontent dans un match revanche du match éliminatoire de la ronde divisionnaire de l’année dernière, et pour la première fois dans l’histoire de la NFL, les deux derniers champions du Super Bowl rencontrent des records de défaite.

NFL en direct Vivre de

Ayant tous deux construit leurs listes gagnantes de Lombardi de la même manière (voir mon point précédent «Acheteur, méfiez-vous»). Tom Brady doit éviter une quatrième défaite consécutive, les Rams cherchent à revenir à 0,500, et ces deux équipes doivent trouver un moyen d’établir la course; ils se classent 31e et 32e en verges au sol par match cette saison. Ce n’est peut-être pas joli, c’est peut-être un sack-a-thon, mais il y a une bouffée palpable de désespoir pour les deux parties qui se dirigent vers celui-ci.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison. Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison.

Les Titans du Tennessee se sont tranquillement occupés de leurs affaires cette saison avec un dossier de 5-2 avec leurs deux défaites à venir dans les premières semaines de la saison contre les Giants de New York (dont nous savons maintenant qu’ils sont bien au football) et les Bills (assez dit).

Certes, le calendrier a été bon pour eux au cours des semaines 3 à 8 (victoires contre les Raiders de Las Vegas, les Colts, les Washington Commanders, les Colts à nouveau et les Texans), donc une visite à Arrowhead pour affronter les Chiefs de Kansas City est le test décisif. La tête de série n ° 1 de l’AFC de l’année dernière a désespérément besoin.