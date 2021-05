La folie des «  boîtes aveugles  » qui saisit la jeunesse chinoise fait des fabricants de jouets une fortune

De minuscules licornes et des filles de dessins animés en costumes de clown tapissent les étagères de l’étude de Wang Zhaoxue à Pékin – des témoignages de la manie chinoise des «boîtes aveugles» qui a fait fortune pour les fabricants de jouets et a même attiré l’attention des dirigeants. étudiant est l’une des légions de jeunes Chinois accro à la prise des jouets – des figurines inspirées du pop art aux mini-trésors archéologiques – pour compléter des «gammes» entières grâce à des achats sans fin. Les jouets, popularisés pour la première fois au Japon, ont fixé la Chine ces dernières années, alimentant également un marché de l’occasion en plein essor et décorant les bureaux des cols blancs et les flux en direct d’influenceurs qui ouvrent des boîtes à travers le pays.

Le marché des boîtes aveugles valait 7,4 milliards de yuans (1,14 milliard de dollars) en 2019, selon la société d’études de marché Qianzhan Intelligence, qui a ajouté que cela pourrait grimper à 30 milliards de yuans d’ici 2024.

Semblable à la collection de cartes de baseball, la plupart des paquets de la taille d’un poing contiennent des jouets, des fées aux King Kongs miniatures, mais les acheteurs peuvent souvent être débarqués avec un qu’ils ont déjà.

Mais de temps en temps, un objet rare voire «caché» – qui n’apparaît pas dans les publicités de la gamme – sortira de la boîte, le Saint Graal de l’engouement pour la collection.

Wang a déclaré qu’elle avait dans le passé fait la queue du jour au lendemain pour de nouvelles sorties lors de conventions sur les jouets et qu’elle montrait fièrement des figurines autographiées en édition limitée dans l’appartement de sa famille à Pékin.

Les membres plus âgés de sa famille sont également de fervents collectionneurs de jouets – sa mère expose devant la porte d’entrée un groupe de figurines au visage de bébé chevauchant des chats.

«C’était quelque chose d’assez nouveau, qui a attiré mon attention», a déclaré Wang, qui a maintenant amassé des centaines de jouets.

L’élément de mystère est une grande partie du plaisir, bien que «si vous la secouez, puis sentez la boîte, vous pouvez parfois en déduire ce qu’il y a à l’intérieur».

Wang a transformé sa passion en une petite entreprise, personnalisant des doublons et les vendant en ligne pour des centaines de yuans chacun.

Sur le marché de l’occasion animé, les figurines rares peuvent atteindre des dizaines de fois le prix d’origine d’une boîte non ouverte, qui coûte généralement 10 $ à 20 $.

Liu Xiaoli, un surnom, collectionne des jouets pour boîtes aveugles depuis 2018.

La professionnelle de la publicité, dans la trentaine, attire des milliers de followers sur une chaîne vidéo Bilibili où elle documente ses aventures d’ouverture de boîtes.

Elle a adopté une technique de pesée de certaines boîtes avant de les ouvrir pour construire l’anticipation de ce qui pourrait être à l’intérieur.

«Cela fait du bien de les voir tous bien rangés», a déclaré Liu, qui possède plus de 200 jouets.

Ses favoris sont inspirés d’un personnage chérubin aux yeux de biche appelé Molly, produit par le fabricant de jouets mystérieux Pop Mart, basé à Pékin, qui a fait ses débuts à la bourse de Hong Kong pour 670 millions de dollars l’année dernière.

La concurrence est si intense que les jouets les plus recherchés, tels que les boîtes aveugles sur le thème de l’archéologie vendues par le musée officiel de la province du Henan, se vendent presque immédiatement après leur mise en ligne.

Mais l’engouement n’a pas échappé aux critiques, les médias d’État comparant plus tôt cette année la tendance au jeu et avertissant que les produits engendraient une dépendance.

Dans un commentaire en janvier, Xinhua a appelé à plus de réglementation du secteur et a déclaré que les boîtes ne devraient pas être vendues «à l’aveuglette» aux consommateurs, accusant certaines marques de «persuader les consommateurs de continuer à acheter et même de stimuler un marché de seconde main spéculatif».

«L’une des raisons du succès des boîtes aveugles est qu’elles divisent leurs produits en différentes catégories de rareté», a déclaré à l’AFP Steffi Noel, analyste consommateur chez Daxue Consulting, basé à Shanghai.

«Ils ont établi une barrière, exprimant l’idée que tout le monde ne peut pas obtenir les boîtes les plus spéciales. Cela génère un sentiment de concurrence. «

