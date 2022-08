La foire, les croisières nocturnes, la fête cajun, les bières et les alpagas – Shaw Local

Une famille se promène à mi-chemin lors de la première journée de la foire du comté de McHenry, le mardi 2 août 2022, au parc des expositions de Woodstock. La foire se déroule jusqu’au dimanche 7 août. L’entrée à la foire est de 10 $ pour toute personne de plus de 14 ans et de 5 $ pour les enfants de 6 à 13 ans. Les enfants de 5 ans et moins sont gratuits. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

1. Foire du comté de McHenry de 7 h à 23 h, du jeudi au samedi, et de 7 h à 20 h, le dimanche, au parc des expositions, 11900 Country Club Road, Woodstock. Arts et artisanat, vendeurs, musique, manèges de carnaval, concours de Miss McHenry County Fair et plus encore.

Les prix à la porte pour l’admission quotidienne générale sont de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les aînés, les vétérans et les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Informations sur les prix et les événements disponibles par visiter mchenrycountyfair.com.

2. Premiers vendredis soirs: Cruise Night & Live band Karaoke, de 18h à 22h, le vendredi au Huntley Town Square, 11721 E. Main St., Huntley. L’entrée est gratuite.

Voitures & Karaoké. Découvrez les voitures cool puis chantez vos chansons préférées accompagnées d’un groupe live (paroles fournies). Les boissons peuvent être achetées dans les restaurants locaux ou des aliments et des boissons scellés peuvent être emportés. Visitez la page des événements spéciaux à www.huntley.il.us pour plus de détails.

3. Cajun Joie De Vivre Concert et Cajun Food Truck Event, de 17 h 30 à 20 h 30, le vendredi, à la McHenry County Historical Society & Museum, 6422 Main St., Union. Le camion-restaurant Victoria’s Sweets and Eats servira les favoris du bayou de 17 h 30 à 19 h 30. Le concert aura lieu de 19 h à 20 h 30. Le concert coûte 10 $ à la porte. Visite McHenrycountyhistory.org pour les prix et autres détails.

4. Journée internationale de la bière de 11h30 à 23h le vendredi à Le parc du câble de la carrière, 5517, autoroute du Nord-Ouest, Crystal Lake. L’entrée est gratuite et les places assises sur la terrasse sont attribuées par ordre d’arrivée. L’événement mettra en vedette des bières du monde entier et un menu d’inspiration mondiale pour célébrer la Journée internationale de la bière. La grille sera ouverte de 11h30 à 21h

5. Visitez les alpagas à Alpagas des prés magiques, 9502 Thayer Road, Wonder Lake. Il s’agit d’une ferme d’alpagas Suri élevée aux États-Unis. Les rendez-vous sont obligatoires pour une visite. Le coût est de 10 $ par personne. Les rendez-vous et les informations sont disponibles en envoyant un e-mail à [email protected], en appelant le 708-309-1316 ou en visitant magicmeadowsalpacas.com.

