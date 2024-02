La foire internationale de l’imprimerie revient à l’armurerie de Park Avenue

Rares sont les foires d’art où Gerhard Richter côtoie Titien. Mais le L’International Fine Print Dealers Association Print Fair, qui s’ouvre jeudi avec une avant-première et se déroule tout le week-end, fait régulièrement des voisins entre l’ancien et le nouveau, tout en offrant des opportunités aux artistes émergents et aux collectionneurs émergents, avec certaines œuvres proposées à moins de 1 000 $. .

La foire de cette année revient au Park Avenue Armory après plusieurs années au Javits Center. Et ce déménagement entraîne un changement dans le calendrier : le salon précédent avait lieu il y a seulement quatre mois. Mais les collectionneurs et les conservateurs, les marchands et les galeristes, les éditeurs de presse et les artistes ne semblent pas en avoir assez.

“C’est un retournement de situation un peu rapide”, a déclaré Jay A. Clark, conservateur des estampes et dessins à l’Art Institute of Chicago, mais la foire de New York a toujours été un moment fort, et “c’est particulièrement excitant qu’elle revienne à l’Armory”. .»