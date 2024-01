La foire Fog Design+Art chevauche le passé contre-culturel et le présent complexe de San Francisco

San Francisco occupe une place étrange dans l’imaginaire américain. Pour autant que je sache, elle n’a jamais proclamé une grande centralité artistique ni lutté contre l’ambition nue de villes comme New York ou Los Angeles. Mais la scène artistique semble perpétuellement décevoir les visiteurs extérieurs, qui la proclament régulièrement morte. Avec la dixième édition de la foire Fog Design+Art (jusqu’au 21 janvier), la communauté artistique de la ville réécrit son récit sous le thème « Une lettre d’amour à San Francisco ».

Chaque édition de Fog s’ouvre par un gala d’avant-première soutenant les expositions et les programmes éducatifs au Musée d’art moderne de San Francisco (SFMoMA). Lors de la fête de cette année, San Francisco, une ville où la mode est particulièrement mauvaise, a fait de son mieux, même si j’ai quand même remarqué des dizaines de baskets noires dépassant sous des pantalons habillés. En levant les yeux vers la mer de Sambas et de New Balance, j’ai été surpris de voir un John Waters incroyablement bien habillé se tenant à côté d’une rangée de busboys en smoking, surveillant la scène.

De nombreuses galeries locales, peut-être en clin d’œil au thème, présentent des artistes de la Bay Area à la foire cette année. Altman Siegel présente le travail de Zheng Chongbin, basé à San Rafael. Le plus grand ouvrage, Forêts Noires (2021), fait écho aux milliers d’acres de bois de Californie devenus noirs d’obsidienne par les incendies de forêt. Mais il y a un animisme recalibré dans le travail de Chongbin, comme si le papier conservait la sensibilité des arbres.

Zheng Chongbin, Forêts Noires2021 Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Altman Siegel, San Francisco

“Il y a beaucoup de potentiel pour faire des choses passionnantes ici”, déclare Quintessa Matranga, directrice adjointe d’Altman Siegel. « Il y a en fait de la place pour plus d’artistes, plus de galeries, plus de projets et plus d’écrivains – je ne pense pas que ce soit aussi vrai dans d’autres villes. Cela semble encore inexploité.

Anthony Meier, une galerie historique de la Bay Area, expose deux peintures épurées d’Etel Adnan et une enveloppe sur laquelle le défunt artiste avait peint un croquis du mont Tamalpais. Le stand de la galerie présente également des œuvres remarquables des artistes Dave Muller et Jesse Schlesinger.

Sur le stand de Gladstone, les fascinantes enveloppes en forme de cocon d’Anicka Yi emprisonnent d’étranges objets obscurs qui se déplacent comme des mouches frappant sans cesse une ampoule. Pendant que je les regarde, l’archiviste bien-aimé et expert en zine de la Bay Area, V. Vale, et sa femme se faufilent; Quelques instants plus tard, un milliardaire qui a gagné des millions grâce à un jeu dans lequel les joueurs glissent des fruits en deux regarde les orbes apparemment extraterrestres de Yi. La séquence est une représentation aussi bonne que possible du paysage social divisé de San Francisco. Gladstone a déclaré avoir vendu plusieurs varech de Yi à des prix compris entre 100 000 et 50 000 dollars.

Les œuvres d’Anicka Yi exposées sur le stand Gladstone au Fog Design+Art Photo : Nikki Richter

Après la fermeture du San Francisco Arts Institute l’année dernière, son campus de Fort Mason est resté vide. Voyant une opportunité de remédier au manque d’opportunités pour les jeunes artistes de la ville, Fog a lancé un nouveau secteur sur invitation pour inclure des galeries qui autrement n’auraient pas participé, offrant un espace à un prix inférieur dans l’ancienne empreinte de l’école d’art. Chris Perez, membre du comité directeur de Fog Focus, a souligné l’importance d’inclure « les galeries locales qui devraient être représentées mais qui autrement n’auraient pas l’opportunité ».

L’un des participants à Fog Focus est Et al., une galerie présente à la fois dans la Mission et dans le quartier chinois. Le stand est une présentation solo des œuvres de Laurie Reid, associant ses peintures, qui présentent des tableaux de champs de couleurs délabrés, à la première présentation de ses bijoux.

“La scène artistique de San Francisco est à son meilleur lorsqu’elle fait confiance aux artistes”, déclare Aaron Harbor, codirecteur d’Et al., “mais aussi aux poètes, musiciens, danseurs et interprètes, locaux et venus de plus loin, pour poursuivre leurs pratiques. sincèrement, toujours tourné vers l’extérieur tout en favorisant des liens profonds ici par la générosité et la collaboration.

Visiteurs de l’édition 2024 du salon Fog Design+Art Photo : Nikki Richter

Ce sentiment a été repris par des galeries en visite comme Hauser & Wirth. « L’élégance et l’énergie de la foire, ainsi que l’atmosphère historique époustouflante de San Francisco, créent ensemble un contexte unique pour interagir avec la communauté de la Bay Area », déclare Marc Payot, président de Hauser & Wirth. C’est peut-être parce que San Francisco est quelque peu éloignée du monde de l’art mondialisé que sa scène conserve un sentiment de particularité, même lorsqu’elle s’inscrit dans la similitude écrasante des stands aux murs blancs des foires d’art. Hauser & Wirth a rapporté plus d’une douzaine de ventes le jour de l’ouverture, allant d’un tableau d’Ed Clark à 950 000 $ à deux œuvres sur papier de Flora Yukhnovich pour 22 000 $ chacune.

En plus des 45 stands du secteur principal de Fog et de neuf galeries participant à Fog Focus, Creative Growth Art Center, Creativity Explored et NIAD co-présentent une exposition d’œuvres d’artistes handicapés de la Bay Area.

La dernière chose que j’ai vue lors du gala d’avant-première, mercredi 17 janvier, c’était Sans titre (Masque humain) (2014) de Pierre Huyghe, prêté par la Fondation familiale Kramlich et exposé dans le théâtre des boîtes noires de la foire. La vidéo obsédante documente une maison de saké abandonnée près de Fukushima où un personnage masqué aux longs cheveux noirs tente de servir des clients disparus depuis longtemps. C’est une œuvre très touchante qui évoque un sentiment désespéré et exploité. Son inclusion à Fog perturbe le sentiment de division entre le « monde de l’art » et le « monde », rappelant aux visiteurs le pouvoir de l’art.